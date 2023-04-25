На въезде на Лачинскую дорогу установлен информационный щит

После установки 23 апреля на границе с Арменией в Лачине азербайджанского КПП армянская сторона ждет, что кто-то или что-то повлияют на решимость Азербайджана и заставят его отказаться от своих законных прав.

Сегодня в соцсетях распространилось замечательное фото, которое ставит крест на этих надеждах. Возле строящегося контрольно-пропускного пункта Государственной пограничной службы Азербайджана установлен щит, на котором на трех языках указано "Внимание! Вы въезжаете на территорию Азербайджанской Республики!". Информационный щит послужит как для информирования, так и для предупреждения.