Поджог флага это акт бессилия, а не победы. Странно, что армяне этого не понимают

Поджог азербайджанского флага на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване стал актом бессилия, а не победы. сплоченность. Странно, что армянские политики и армянская общественность сами этого не понимают.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук.

По словам российского эксперта, когда 14 апреля в вечернем информационном поле появились первые восторженные, победные обрывки новостей из Еревана, с мелькающими флагами, многие со стороны даже не поняли, а что там, собственно, произошло. Но было видно, что степень местного восторга зашкаливала на уровне "мы взяли Баку и Вашингтон", никак не меньше. Потом выяснились детали, и тех же посторонних наблюдателей посетило чувство так называемого "испанского стыда", которое сегодня часто обозначают словом "кринж", отметил эксперт.

"Поджог азербайджанского флага на церемонии открытия Чемпионата Европы продемонстрировал безысходность власти и общества, а не их силу и сплоченность. Странно, что сами армянские общественно-политические деятели не понимают такого простого и очевидного факта. Поджог флага стал актом бессилия, а не победы. Настоящим политикам такого даже не надо объяснять, они должны понимать такие тонкости по определению. Что касается чисто спортивного аспекта, то международные федерации теперь десять раз подумают с организацией подобных турниров в Армении. Спорт не может быть полностью оторван от политики, даже если повторять эту формулу регулярно. Спорт это состязание наций на международном уровне, это выражение политики иными средствами, но иногда это проявляется в таком вот странном, карикатурном виде. И пока сами армяне этого не поняли, до настоящих побед им ещё далеко. Им надо было осудить этого активиста, а не кричать о "герое" на весь мир", - сказал Трофимчук.

Наш собеседник подчеркнул, что с флагами воюет тот, у кого не осталось иных средств. Армянскому обществу не стоило так явно подчеркивать тупик в политическом положении страны, этой открытой информацией вполне могут воспользоваться оппоненты Армении. Эта информация лучше и достовернее любых сообщений разведки. Сильная, уверенная в себе страна, наоборот, должна была оказать идеальный прием азербайджанским спортсменам, именно на этих основах и строится профессиональная "мягкая сила". Но здесь ее нет. А есть пустые шумы, крики и размахивание руками.

"Чем больше "флагов" приезжает в вашу страну, тем лучше. Но здесь этого, видимо, не понимают. Тогда можно сжечь вообще все флаги, кроме одного, своего собственного, и сидеть взаперти в своей темной и пустой квартире. Мне самому как эксперту было интересно, осудит ли армянское большинство эту детскую выходку. Но этого не произошло. Это говорит о том, что даже после поражения в войне 2020 года многие представители армянского общества так и не сделали выводов из произошедшего. Не изменили свою тактику, не вышли на новый уровень понимания событий, а наоборот, опустили его еще ниже. Азербайджан, безусловно, сделает из этого факта свои выводы, так как понимание "политики флагов", и в частности настоящего спортивного характера, у него несколько иное", - сказал Григорий Трофимчук.

Лейла Таривердиева