Армении грозят санкции

Автор: Лейла Таривердиева

В уголовном законодательстве большинства государств наказуемо только оскорбление собственных государственных символов, надругательство же над символами других стран не преследуется в уголовном порядке. Однако помимо уголовного законодательства существует и моральный кодекс, правила этического поведения стран и их обществ, которые свидетельствуют об уровне цивилизованности того или иного государства.

Что можно сказать в этом плане об уровне цивилизованности Армении? Ничего хорошего, к сожалению, сказать невозможно.

Обращение с флагами других государств это как бы внутреннее дело самих стран, но не тогда, когда оскорбление иностранных государственных символов происходит на международных мероприятиях, перед лицом мировой общественности, неважно - спортивной, политической или культурной. Оскорбление государственных символов другой страны на международных соревнованиях, конференциях, учениях и так далее, если и не наказуемо уголовно, однако должно обязательно приниматься во внимание. И когда в следующий раз эта страна возжелает провести у себя мероприятие на международном или европейском уровне, перед ее названием должен ставиться жирный прочерк.

Да, мы снова о сожжении нашего флага на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване. На сегодня это тема номер один, потому что наш государственный символ был публично оскорблен и уничтожен в прямом эфире на глазах европейской спортивной общественности. И закончиться такое варварство для Армении традиционным "ничем" не должно. Понятно, что свои психи есть в каждом обществе. Также понятно, что Азербайджан не может наказать вандала за содеянное, это должны сделать сами армянские власти, если хотят, чтобы их страну считали цивилизованной. Хотя в УК Армении за надругательство над иностранным флагом, а тем более азербайджанским, не наказывают, стилист Николян не должен продолжать спокойно жить и делать бизнес. Тут мяч на стороне Никола Пашиняна. Посмотрим, как он им распорядится. Безобразный инцидент - это не только оскорбление в адрес Азербайджана, но и демонстрация полного неуважения к армянским властям. Премьер Армении присутствовал лично на церемонии открытия Чемпионата, и негодяи, организовавшие провокацию, плюнули тем самым ему в лицо.

Это о том, что касается наказания Николяна. А теперь о наказании Армении. Николян Николяном, а подобные мерзавцы не появляются сами по себе, они воспитываются и взращиваются обществом, которое, в свою очередь воспитывается идеологами и политиками, сидящими во власти. Сожженный в Ереване флаг Азербайджана - это пятно на Европейской федерации тяжелой атлетики, которую так некрасиво подставила Армения. Уверены, что подобных скандалов на чемпионатах Европы пока не случалось. И не случится, если международные соревнования больше не будут проводиться в Армении. Позволить армянам провести Чемпионат Европы было большой ошибкой. В стране, где политизирована даже кулинария, спорт, тем более, превращен в орудие разборок с соседями. Мы вовсе не напрашиваемся на армянскую любовь. Не любят нас - да ради бога. Но у каждой страны, повторим - цивилизованной страны, существуют какие-то обязательства. И если уж ей поручено принимать международные мероприятия, она должна отключать фобии и включать понимание необходимости выполнения этих обязательств. В противном случае она должна подвергаться санкциям. Став хозяйкой нынешнего чемпионата, Армения обязалась обеспечить безопасность всех участников. В ее обязательствах не было оговорок с пометкой "кроме азербайджанцев".

Какие санкции могут быть приняты в отношении Армении? Мы не так наивны, чтобы ожидать их применения к Еревану. Однако в Армении должны понимать, что Азербайджан им этого просто так не оставит. А еще посоветуем армянской стороне ознакомиться с одним документом ООН, в котором как раз определены невыполненные ею обязательства по безопасности. Называется документ "Руководство по обеспечению безопасности крупных спортивных мероприятий: содействие устойчивой безопасности и сохранению наследия". Наверное, в Ереване его не читали, иначе бы знали, что ответственность за провокацию (а не мелкое хулиганство) армянская сторона должна нести.

"Важно понимать, что эффективное руководство подразумевает не только компетентность, но и этичное поведение. Руководители несут ответственность за обеспечение высоких стандартов морального поведения, которые могут задавать тон всей организации. Руководитель крупных спортивных мероприятий (КСМ) должен неизменно соблюдать принципы законности и соразмерности, а также уважать ценности разнообразия и инклюзивности, гендерного и расового равенства, а также демонстрировать добросовестность. Этичное лидерство - это осуществление руководства таким образом, чтобы уважались права и достоинство других людей. Важность этого аспекта усиливается при проведении операции с участием многонациональных партнеров. При организации КСМ крайне важно, чтобы руководители подбирались на основе проверенной репутации человека, характеризующегося этичным и моральным поведением", - говорится в документе.

Кто отвечает за организацию безопасности Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване? Судя по вчерашнему инциденту - никто, либо лицо, для такой ответственной работы не подходящее. Армения хочет считаться европейской страной, но не знает, что существует, например, Конвенция Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, Рекомендация Постоянного комитета Совета Европы (СЕ) по безопасности, защите и обслуживанию во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий. Во всех этих документах, включая разработанное с участием ООН Руководство, подробно расписано, как должна быть организована безопасность на международных соревнованиях.

Кто-то может сказать, что сожжение флага к вопросам безопасности не относится. Но это, конечно, полная чушь. Если на международном чемпионате непонятный человек из зала поднимается с места, свободно подходит к участникам церемонии (!!!) и безо всяких помех расправляется с флагом, значит, система безопасности на данном ЧЕ не действует, либо организована она с лазейками для подобных провокаций. Не знаем, какой из двух вариантов хуже для армянской репутации.

Одним словом, Европейская федерация тяжелой атлетики должна хорошо проанализировать то, что произошло на церемонии открытия ЧЕ. А все прочие европейские и международные спортивные федерации - задуматься о том, стоит ли в будущем предоставлять Армении право на проведение крупных спортивных мероприятий. Да и не только спортивных. Армения, допускающая подобные инциденты и не наказывающая провокаторов, не может больше служить площадкой для международных встреч. У Азербайджана сильные спортсмены, а по вине армянской стороны они, перешагнувшие через многое и поехавшие в Ереван, оказались в конце концов вынужденными отказаться от участия в соревнованиях. Причем, в лицензионных, предолимпийских состязаниях. Кстати, первые последствия инцидента уже дают о себе знать. Как пишут в армянских СМИ, Армения может потерять шанс на проведение Чемпионата мира по тяжелой атлетике из-за сожжения флага Азербайджана. Страна почти что добилась предоставления ей этого права, а тут... Сообщается, что в настоящее время армянская сторона уговаривает международных партнеров, пытаясь доказать, что вопросов, связанных с безопасностью спортсменов на самом деле не было. Не было? Неужели?

Сообщается, что "армянина с достоинством" Николяна уволили с телевидения. Вряд ли Никол Пашинян сможет наказать националиста жестче, потому что на стороне последнего народные массы. Но этого мало. Пашинян должен публично извиниться перед Азербайджаном и попытаться доказать, что случившееся никак не связано с государственной политикой Армении. Само собой, сделать это будет сложно. Хотя сам армянский премьер, несомненно, к инциденту никакого отношения не имеет и сожжение флага больно ударило по нему самому, ему, как лидеру страны, придется отвечать за Николяна и прочих негодяев, организовавших эту провокацию.