Европейская федерация тяжелой атлетики решительно осуждает сожжение флага Азербайджана в Ереване

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) решительно осуждает инцидент, произошедший во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля 2023 года, в ходе которого человек поджег флаг Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении Федерации.

"EWF считает этот чрезвычайно серьезный и достойный сожаления жест посягательством на целостность спортивных ценностей и универсальные принципы честной игры.

EWF немедленно отреагировала на этот инцидент, выразив свою твердую позицию по отношению к Оргкомитету и попросив дополнительных гарантий безопасности всех участников этого соревнования. EWF постоянно находилась с делегацией Азербайджанской Республики, выражая свою полную солидарность и поддержку спортсменам, тренерам и официальным лицам.

EWF считает, что этот инцидент является единичным, и будет следить за выполнением дополнительных мер, срочно запрошенных Организационным комитетом.

Мы сожалеем о том, что делегации Азербайджанской Республики пришлось покинуть соревнование, но в то же время уважаем это. Мы принимали непосредственное участие в обеспечении всех условий безопасности делегации до тех пор, пока она не покинула Армению.

EWF остается в курсе произошедшего и рассмотрит возможность принятия дополнительных мер в контексте произошедших событий.

Руководство EWF будет участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках этих чемпионатов, до отъезда делегаций, чтобы обеспечить выполнение всех условий безопасности для команд.

EWF по-прежнему солидарна со сборной Азербайджана и Федерацией и готова оказать любую форму поддержки, которая требуется в духе спорта и честной игры", - говорится в заявлении.