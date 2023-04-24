Армяне Карабаха все еще не осознают, что у них есть только два выхода – КПП поможет

23 апреля произошло долгожданное событие - в 12:00 подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди установлен пограничный пункт пропуска.

Этот законный и отвечающий всем международным нормам и обязательствам Азербайджана шаг, как и ожидалось, был встречен армянской стороной с истерикой. Среди несущихся в сторону нашей страны обвинений главное место занимают "этические чистки", которые якобы последуют за установкой КПП. Армяне и их защитники пытаются подкрепить свои "прогнозы" недавним заявлением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Напомним, что в последнем интервью Азербайджанскому телевидению глава государства отметил, что армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства.

"Не понимаю нынешней истерики армянской стороны. Очень ясные и четкие меседжи армянам, проживающим в Карабахе, а также пытающимся посредничать сторонам звучали из уст Президента Ильхама Алиева и раньше. Неоднократно подчеркивалось, что принятие азербайджанского гражданства - лучший способ для тамошних армян перестать быть заложниками сепаратистов и Еревана. Эта позиция озвучена Баку давно и никакого отношения к установке КПП не имеет. Просто с решением вопроса пограничного контроля у проживающих в зоне РМК армян будет больше шансов сделать правильный выбор и перестать быть заложниками Армении", - сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

Гянджалиев напомнил, что 1 марта в Ходжалы прошла первая встреча контактной группы из Баку с представителями армянского меньшинства Карабахского региона Азербайджана. Встреча, отметил он, прошла в достаточно позитивном духе. Однако армянская сторона потом все переиграла. Для следующей встречи представители армянской общины были приглашены в Баку. Жаль, что армяне не смогли правильно оценить это приглашение. Они все еще не осознают, что у них действительно есть только два выхода - принять гражданство или уехать, считает Гянджалиев. Это не "этническая чистка", это законное требование государства, в котором они живут.

"На мой взгляд, это очень хорошее предложение. С точки зрения и демократии, и международного права. Баку предоставил армянам выбор. Если они думают о своем будущем, они должны выбрать первое, принять азербайджанское гражданство и признать конституцию нашей страны. Азербайджан восстанавливает Карабах, вкладывает в этот процесс миллиарды. Этот регион имеет прекрасный экономический и туристический потенциал, все возможности для того, чтобы здесь в мире и достатке жили люди. Проживающие там армяне должны планировать свою дальнейшую жизнь в рамках азербайджанской государственности, азербайджанского законодательства. Проживание здесь граждан других государств и тем более членов незаконных вооруженных формирований недопустимо. Все, что происходит на международно признанных землях Азербайджана, должно регулироваться азербайджанским законодательством. Местные и иностранные инвесторы, приезжающие туда люди должны быть уверены, что вкладываются не в серую зону, а в безопасный и развитый регион, где работают законы Азербайджана и принципы, единые для всего азербайджанского общества. Сепаратизм, терроризм и прочие негативные явления должны быть устранены и Карабах должен превратиться в один из цветущих регионов Азербайджана", - сказал Гянджалиев

Он также подчеркнул, что судьба Карабахского региона и проживающих в зоне РМК армян - это исключительно внутреннее дело Азербайджана. Мир должен принять эту ситуацию как данность. Обсуждения внутренних дел Азербайджана на каких-то международных площадках недопустимы. Все эти вопросы могут решаться только в рамках законов и Конституции Азербайджана. А если Армения попытается вмешаться в этот вопрос, то ей стоит напомнить, что она вообще не имеет права голоса. Все, о чем мы можем говорить с армянской стороной, это подготовка и подписание мирного договора и возвращение на свои земли в Армении азербайджанских беженцев.

"Для последнего мы можем воспользоваться международным гуманитарным правом, мировым опытом. Проживавшие в Армении азербайджанцы с началом карабахского конфликта были изгнаны с земель своих предков, лишились всего, и вопрос их возвращения должен рассматриваться на двусторонних переговорах. В отличие от Карабахского региона, вопрос возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев имеет все правовые основы для того, чтобы стать темой обсуждений на международных площадках. Тема Карабах - это чисто внутреннее дело Азербайджана. Эта территория признана всем миром неотъемлемой частью нашей страны, и все, что происходит на ней, должно регулироваться азербайджанским законодательством. Азербайджан совершенно справедливо требует от других стран и международных организаций уважения к национальному законодательству", - сказал председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах".

Лейла Таривердиева