https://news.day.az/officialchronicle/1556750.html Президент Ильхам Алиев: Армяне, живущие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо найти себе другое место для проживания
Президент Ильхам Алиев: Армяне, живущие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо найти себе другое место для проживания
Армяне, живущие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо найти себе другое место для проживания.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.
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