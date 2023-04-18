https://news.day.az/officialchronicle/1556669.html Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению
18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сальяне Центра "ASAN Xidmət".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению.
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