Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению

18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сальяне Центра "ASAN Xidmət".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, затем глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению.

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