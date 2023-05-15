Без ППП, статуса и нытья - Армению усадили за стол переговоров

Автор: Лейла Таривердиева

После полугодового перерыва брюссельский формат посредничества в нормализации между Азербайджаном и Арменией вернулся на повестку и, судя по оптимизму заявлений главы Евросовета Шарля Мишеля - достаточно успешно. Переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Шарлем Мишелем и премьером Армении Николом Пашиняом продлились несколько часов. О чем шла речь за закрытыми дверями, представить в общих чертах не сложно. Но будем ориентироваться на детали, оглашенные Мишелем в итоговом заявлении.

Вот что становится известно.

Лидеры стран в очередной раз подтвердили приверженность Алматинской декларации. В заявлении Шарль Мишель, видимо, чтобы не было потом спекуляций, назвал и количество квадратных километров, в которых стороны признают территориальную целостность друг друга. Спекуляции квадратными километрами - это любимая забава армянской стороны, но после акцента, сделанного Мишелем на цифрах, путь для этого отрезан. Никаких оговорок Европа в этом вопросе не принимает - территориальная целостность постсоветских стран признана всем миром в соответствующих границах и взгляд Армении на этот вопрос никому больше не интересен.

Очень важный момент заявления касается договоренности об освобождении некоторых задержанных, что должно произойти в ближайшие недели. Причем, глава Евросовета высказал свою позицию, которая заключается в следующем: заблудившиеся и случайно оказавшиеся на территории противника солдаты должны незамедлительно возвращаться противоположной стороне. Вряд ли речь тут идет об армянских диверсантах, членах вооруженной банды, задержанных в декабре 2020 года и получивших сроки заключения. За послевоенный период азербайджанская сторона неоднократно вылавливала заблудившихся армянских военнослужащих и всякий раз без задержек возвращала их, не устраивая шоу. Чего не скажешь об армянской стороне. Заблудившиеся из-за непогоды Акшин Бабиров и Гусейн Ахундов были задержаны в Армении и по безумным обвинениям отданы под суд. Бабиров уже приговорен к 11 годам, "дело" Ахундова еще продолжается - на молодого солдата собираются навесить убийство и готовятся к спектаклю. И если за переход границы его товарищ получил огромный срок, то за мнимое убийство стоит ожидать от армянского правосудия пожизненного заключения. Однако, судя по всему, "дело" Гусейна армяне довести до конца не успеют.

Из сказанного Мишелем после трехсторонней встречи вытекает, что наметились перспективы и в вопросе Зангезурского коридора. Точнее (как сказано в заявлении), возобновления железнодорожного сообщения с Нахчываном. Соответствующим командам будет поручено доработать принципиальное соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах вместе с конкретным графиком. Причем, к делу будет подключена и Всемирная таможенная организация. Что ж, посмотрим, насколько хватит смелости у Пашиняна не отказаться от договоренности по возвращении в Армению. От аналогичных договоренностей, достигнутых под российским патронажем, армяне отказались, а посредничающая сторона особо не настаивала. Баку неоднократно обращался к армянской стороне с предложением определить конкретный график работ, но соседи виляли. Если в рамках брюссельского формата вопрос конкретно дороги в Нахчыван, а не расплывчатые планы об открытии коммуникаций вообще, начнет решаться, это можно будет считать большим достижением.

Касательно армянского меньшинства Карабахского региона Азербайджана в заявлении главы Евросовета прозвучали слова, которые тоже вряд ли вдохновят армянскую сторону. Во-первых, местные армяне были обозначены как проживающие в бывшей НКАО, а не бывшей "НКР", что вычеркивает из истории годы мнимой "независимости" нелегитимного образования. Тот факт, что введенные армянской стороной названия больше не используются в рамках брюссельского формата даже с приставкой "бывший", о многом говорит. Но мы ожидаем от европейских партнеров, что они начнут называть эти территории не по-советски, а так, как принято в суверенном Азербайджане. Во-вторых, европейское посредничество полностью исключило Армению из процессов, касающихся судьбы армянского меньшинства Карабаха. Речь идет исключительно о двустороннем диалоге между Баку и этническими армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана.

Примечательно, что в заявлении Мишеля не упоминается Лачинская дорога, хотя Пашинян наверняка попытался превратить этот вопрос в центральную тему обсуждений и добиться выражения озабоченности по поводу нового погранично-пропускного пункта в Лачине. Но в конечном итоге никакой озабоченности не прозвучало. Не прозвучало также никаких отсылок к Трехстороннему заявлению и необходимости соблюдения обязательств и т.д. В целом создается ощущение, что эстафетную палочку в нормализации отношений между Баку и Ереваном Вашингтон и Брюссель российской стороне больше передавать не намерены.

"У ЕС нет скрытых планов. Наша единственная цель - помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и справедливого мира. Мы готовы внести свой вклад в их совместные усилия. Мы договорились проводить встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо. Лидеры вновь встретятся в Брюсселе в июле. И, как уже было объявлено публично, в самое ближайшее время мы снова встретимся вместе с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем на полях 2-го саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Я также намерен пригласить лидеров на еще одну такую встречу на полях третьего саммита ЕПК в Гранаде в октябре", - сказал господин Мишель.

Итак, брюссельский формат восстановлен. То, что нынешняя встреча прошла с такой большой задержкой, виновата Армения, пытавшаяся сыграть в свою игру, выставляя на доску левые фигуры. Напомним, что очередная встреча в Брюсселе должна была пройти 7 декабря минувшего года, однако Никол Пашинян выдвинул в качестве условия участие в ней Эмманюэля Макрона. Как прокомментировал тогда Президент Ильхам Алиев, "это означает, что эта встреча не состоится". И она не состоялась. После встречи в Праге, провалившейся из-за вмешательства Макрона, Баку однозначно отказался от посредничества Франции. Пашинян упорствовал, и брюссельский формат (на радость третьей стороне) был парализован. Азербайджан всегда был заинтересован в модераторстве Евросоюза и создавал для этого все условия. Но Париж занял слишком уж откровенную проармянскую позицию и по этой причине не мог рассматриваться в качестве беспристрастного посредника. Он взял на себя роль адвоката Армении, который хотел присутствовать на всех встречах и вмешиваться в процесс. Тем более, Франция не может рассматриваться в качестве посредничающей стороны теперь, после того, как взялась милитаризировать свою воспитанницу и поощрять армянский реваншизм.

Тут может возникнуть вопрос о встрече в Кишиневе с участием Макрона. Но есть разница между переговорным процессом и неофициальной встречей без какого-либо формата. В Праге Макрон подсел за стол переговоров, в Кишиневе же никаких переговоров не будет. На полях международных мероприятий Президент Азербайджана всегда проводит встречи с коллегами, и эта встреча будет одной из многих. В любом случае, можно не сомневаться, что азербайджанский лидер, как и всегда, справится с ситуацией. Кроме того, на встрече будет присутствовать и канцлер Германии Шольц, занимающий нейтральную позицию. Германия, в отличие от Франции, соблюдает правила дипломатического приличия. А Азербайджану ничего другого и не нужно. Нам не нужно, чтобы кто-то бросался ради нас на амбразуру, нам нужно только одно - чтобы не мешали. На стороне Азербайджана правда и международное право, поэтому он не нуждается в адвокатах и покровителях.

В намерениях Шарля Мишеля и ЕС в его лице Баку не видит угроз национальным интересам и возлагает на брюссельский формат определенные надежды. Деструктивные попытки Франции несколько омрачают фон, но не будем забывать, что авторитет Парижа в Евросоюзе уже далеко не на том уровне, чтобы он мог диктовать союзникам, как им относиться к Азербайджану. Думается, неспособность достучаться до ЕС и поддержать любимицу иначе и толкнула Макрона на вооружение Армении.

Подводя итог, позволим себе быть оптимистами. Несколько дней прессовки в Вашингтоне не прошли для армянской стороны напрасно. Переговорный процесс ожил и развивается в интересах справедливости. Мы не знаем, какие заявления последуют из Еревана завтра, как Пашинян и прочие будут интерпретировать слова Мишеля, какие легенды поползут по армянским соцсетям. Но одно мы знаем точно - победа и на этот раз будет за нами.