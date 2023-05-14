https://news.day.az/officialchronicle/1564214.html В Брюсселе стартовала встреча Президента Ильхама Алиева, Шарля Мишеля и Никола Пашиняна - ФОТО
В Брюсселе стартовала встреча Президента Ильхама Алиева, Шарля Мишеля и Никола Пашиняна - ФОТО
14 мая в Брюсселе началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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