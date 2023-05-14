Баку спас брюссельский формат: Париж остался не у дел

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Как мы сообщали ранее, встреча лидеров Азербайджана и Армении состоится 14 мая в Брюсселе. Встреча состоится по инициативе Председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Перед трехсторонней встречей Шарль Мишель встретится отдельно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Напомним, что после встречи лидеров в Праге 6 октября 2022 года встреча в брюссельском формате не состоялась. Потому что на встрече четырехстороннего формата в Праге президент Франции Эммануэль Макрон попытался взять под свой контроль брюссельский формат.

Он даже не постеснялся продиктовать интересы Франции во время встречи.

На той встрече поднимался вопрос об отправке гражданской миссии Евросоюза на территорию Азербайджана и Армении по инициативе Макрона. Хотя Армения согласилась на это, однако Азербайджан отказался.

Через несколько дней после встречи Макрон выступил с серьезными обвинениями в адрес Азербайджана в интервью телеканалу "France 24". Он даже обвинил Азербайджан в "оккупации территории Армении".

После этих заявлений президента Франции азербайджанская сторона резко выступила против участия Макрона в брюссельском формате.

25 ноября 2022 года в ходе выступления на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", проходившей в Университете АДА, Президент Ильхам Алиев рассказал об антиазербайджанском поведении Франции, которое наносит ущерб мирному процессу.

Заявив о том, что Франция пытается сорвать мирный процесс, глава государства указал на то, что Брюссельский формат может быть отменен, могут быть рассмотрены другие альтернативы.

"Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участие в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

После четырехсторонней встречи в Праге руководство Евросоюза несколько раз пыталось организовать встречу в брюссельском формате. Но Азербайджан не согласился на встречу, потому что армянская сторона хотела, чтобы Макрон участвовал во встрече.

Как видно, за истекший период высшее руководство Азербайджана продемонстрировало политическую волю против попыток Франции войти в брюссельский формат. Потому что правительство Макрона открыто защищает Армению.

Удалось ли Франции разрушить или вмешаться в брюссельский формат?

События показывают, что ни одна из попыток официального Парижа относительно формата не увенчалась успехом.

Известно, что Армения сделала шаг назад и согласилась на встречу без участия Макрона.

При этом можно сказать, что в результате усилий Азербайджана был сохранен соответствующий нашим интересам брюссельский формат.

В целом реактивация брюссельского формата отвечает интересам Азербайджана. В частности, сохранение вне формата Франции можно отметить как дипломатическую победу Азербайджана. Это также означает, что Армения вынуждена считаться с Азербайджаном. Если Ереван действительно хочет подписать мирный договор с Баку, он должен принять формат и условия, которые диктует Азербайджан.