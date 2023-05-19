Вашингтон и Брюссель забивают последний гвоздь в крышку гроба карабахского сепаратизма

Два дипломатических события, произошедших при посредничестве Запада в рамках продолжающегося мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты и Европейский Союз полностью посвятили себя работе по нормализации отношений между двумя сторонами. Результаты этих двух событий забили последний гвоздь в крышку гроба сепаратистских амбиций карабахских армян и их сторонников.

Таким образом, Запад теперь однозначно согласовал свою позицию по территориальной целостности Азербайджана с поддержкой территориальной целостности Украины. Это связано не только с осознанием преимуществ поддержания важнейшего принципа мирового порядка, основанного на Уставе ООН, но и с признанием того, что Азербайджан является незаменимой страной в продвижении стратегических энергетических и коммуникационных амбиций Запада в бассейне Каспийского моря и Евразии в более широком смысле (более подходящим термином здесь может быть "регион Шелкового пути"). Это, в свою очередь, предполагает тесную связь между поддержкой установления прочного мира между Баку и Ереваном по схеме, предложенной азербайджанской стороной весной 2022 года, и более широкими интересами Запада в том, что Збигнев Бжезинский называл "стратегически ключевыми государствами" Евразии, такими как Азербайджан. А это, в свою очередь, подразумевает релятивизацию внешней политики США перед лицом более реалистичных геополитических и геоэкономических принципов. В данном случае имеется ввиду контраст между тем, что президент Азербайджана был "первым постсоветским лидером, публично дистанцировавшимся от вторжения России в Украину", в то время как Армения является сателлитом России и союзником Ирана - несмотря на, возможно, искренние, но тактически неудачные шаги в сторону Запада.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье профессора геополитики и директора по публикациям и политическим исследованиям в университете ADA, экс-советника президента и министра иностранных дел Сербии, бывшего высокопоставленного чиновника ООН Дамьяна Крневича Мишковича, опубликованной в американском журнале The National Interest.

Согласно автору статьи, вышесказанное является неотъемлемой частью контекста, в рамках которого мы можем оценить результаты двух недавних мероприятий, проведенных при посредничестве Запада в отношении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Первое из них состоялось в Вашингтоне и было организовано госсекретарем США Энтони Блинкеном 1-4 мая 2023 года. Делегации, возглавляемые министрами иностранных дел Армении и Азербайджана (Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, соответственно), достигли значительного прогресса по тексту мирного договора, чтобы заложить основу для второго мероприятия - встречи лидеров двух государств (Никола Пашиняна и Ильхама Алиева) в Брюсселе 14 мая 2023 года, которую провел председатель Совета ЕС Шарль Мишель.

Заявление, зачитанное Мишелем по завершении брюссельской встречи, предполагает, что мир никогда не был так близок - стиль и содержание текста отражают слова Блинкена, произнесённые по итогам вашингтонских встреч о том, что "соглашение находится не за горами, в пределах досягаемого" - но при этом остается вопрос: достаточно ли оно близко?

В связи с этим следует сделать четыре основных вывода.

Во-первых, встреча в Брюсселе была первой между Президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном за более чем семь месяцев. Мишелю потребовалось достаточно много времени на то, чтобы избавиться от оппозиции президента Франции Эммануэля Макрона, который настаивал на личном участии в содействии мирным переговорам, что азербайджанская сторона считала неприемлемым. Компромисс внутри ЕС, похоже, был достигнут. Однако без американской поддержки мирный процесс, скорее всего, полностью вернулся бы к российскому посредничеству. Соединенные Штаты не только подхватили инициативу, но и, похоже, теперь Вашингтон и Брюссель тесно координируют свои усилия: результат американской нити мирного процесса органично вплелся в европейскую.

Эти согласованные усилия Запада тем более важны, поскольку они не обязательно противоречат российскому посредничеству. Это фактически делает Южный Кавказ единственной геополитической ареной, на которой Белый дом и Кремль не находятся в открытом противостоянии, что предполагает осознание каждым из них того, что их интересы в этой части мира не являются полностью несовместимыми. Однако истинность этой гипотезы будет проверена уже 19 мая, когда министры иностранных Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов проведут в Москве дальнейшие переговоры при посредничестве российской стороны.

Во-вторых, тот факт, что Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем в тот же день, когда Шарль Мишель организовал мирные переговоры в Брюсселе, говорит о том, что два основных органа ЕС - Совет и Комиссия - также тесно координируют усилия. Еще одним доказательством тому является встреча Байрамова с верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем днем позже. Примечательно, что встречи Алиев-Шефчович и Байрамов-Боррель состоялись через две недели после последнего раунда энергетического диалога ЕС-Азербайджан между комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсоном и министром энергетики Парвизом Шахбазовым, который также проходил в Брюсселе.

Как время, так и итоги встречи Ильхама Алиева и Мароша Шефчовича являются важным показателем. Она представляет дальнейшее углубление двустороннего стратегического энергетического партнерства, как в плане поставок большего объема азербайджанского природного газа, так и возобновляемых источников энергии из азербайджанских (и грузинских) источников в ближайшие годы и десятилетия. Все это напрямую вытекает из условий исторического Меморандума о взаимопонимании, который был подписан в Баку между Президентом Ильхамом Алиевым и председателем Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен в июле 2022 года.

Почему стратегическое энергетическое партнерство Азербайджан-ЕС важно в контексте мирного процесса? Потому что оно свидетельствует о том, что ЕС расширяет представление о незаменимости Азербайджана. Необходимость реализации уникального потенциала вышеупомянутого стратегического энергетического партнерства гарантирует, что ЕС останется конструктивно нейтральным фасилитатором в мирном процессе. Это значительно ослабляет влияние "спойлеров", таких как армянская диаспора, действующая в некоторых частях ЕС, особенно во Франции (и, соответственно, в некоторых частях США). Кроме того, это позволяет ослабить влияние Макрона, четко обозначив, что участие французского президента в неформальных встречах Алиев-Пашинян-Мишель, запланированных в рамках саммитов Европейского политического сообщества в июне (Молдова) и октябре (Испания), будет дополнено участием канцлера Германии Олафа Шольца, у которого, по мнению Баку, менее предвзятая позиция, чем у французского президента.

Другими словами, когда речь идет о стратегическом взаимодействии с регионом Шелкового пути, особенно в контексте оказания поддержки нормализации отношений Армения-Азербайджан, ЕС больше не делает вид, что геополитика и геоэкономика не связаны.

В-третьих, заявление для прессы, сделанное Мишелем после брюссельской встречи, указывает на то, что пять мирных принципов, выдвинутых Азербайджаном весной 2022 года, продолжают оставаться главной составляющей переговоров.

Заявление Мишеля вносит ясность в несколько ключевых моментов, два из которых следует подчеркнуть. Во-первых, в документе говорится, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян "подтвердили безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года", которая признала все границы союзных республик советского периода в качестве суверенных границ новых независимых государств. Непосредственно упоминаются площади территорий обеих стран, что безошибочно указывает на отсутствие поддержки того, что в заявлении Мишеля названо "бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью" как нечто иное, чем неотъемлемая часть Азербайджана. Посыл ясен: заявление Мишеля развеивает сепаратистские надежды карабахских армян и их сторонников. Территория бывшей НКАО, известная в сепаратистских кругах как "арцах", не имеет никакой юридической силы.

Во-вторых, целый абзац заявления Мишеля о том, что Баку называет Зангезурским коридором, очень обнадеживает с точки зрения региональных связей. В нём говорится, что позиции Армении и Азербайджана по "возобновлению железнодорожного сообщения с Нахчываном и через Нахчыван очень близки друг к другу". Это означает, что автомобильное сообщение вряд ли станет частью соглашения, по крайней мере, на начальном этапе. Но это также указывает на то, что железнодорожное сообщение, вероятно, станет реальностью в относительно кратчайшие сроки. В заявлении отмечается, что еще предстоит доработать некоторые моменты, включая таможенные договоренности и конкретный график строительства. Но в тексте указано, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились поручить техническим переговорным группам сделать это. Предположительно, это означает, что Мишель (и, возможно, Блинкен) будет настаивать на том, чтобы Армения не уклонялась от выполнения обязательств по достижению прогресса в железнодорожном сообщении через Зангезур. В документе не указано, какую роль в этом контексте будет играть Пограничная служба ФСБ России, если вообще будет играть. Фактически, в заявлении Мишеля Кремль вообще не упоминается.

Четвертый вывод относительно заявления Мишеля касается того, о чём не было сказано в документе. Во-первых, в тексте абсолютно ничего не говорится о "Лачинском коридоре". Это, вероятно, подразумевает, что данный вопрос выходит за рамки ЕС в мирном процессе и придает убедительность позиции Баку в том, что этот момент не имеет никакого отношения к Армении. Во-вторых, в заявлении Мишеля также ничего не говорится об иностранном присутствии на местах для мониторинга, надзора или чего-то подобного - будь то в контексте делимитации армяно-азербайджанской границы или в контексте обеспечения безопасности армянского населения Карабаха. Что касается первого, то это не исключает возможности заключения Арменией параллельных сделок с Россией, ОДКБ или ЕС в этом отношении, хотя Азербайджан вряд ли положительно отнесется к таким несогласованным действиям. Реакция Баку на формирование и последующее развертывание двухгодичной миссии Европейского Союза в Армении (EUMA) уже говорит об этом. Что касается карабахских армян, в заявлении Мишеля говорится о "поощрении" Азербайджана к "разработке позитивной повестки дня с целью гарантировать права и безопасность этого населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом". Это вполне разумный подход.

Из вышесказанного вытекают два очевидных вывода. Во-первых, иностранцы вряд ли будут активно участвовать в переговорах Баку с карабахскими армянами в той же манере, в какой они участвовали в мирных переговорах между Баку и Ереваном. Это говорит о том, что армянская сторона отказалась от требования о том, чтобы внутриазербайджанские (карабахские) обсуждения проходили в рамках "механизма международного посредничества". Во-вторых, скорее всего, не будет направлено никакой иностранной гражданской и тем более военной миссии, чтобы якобы гарантировать реализацию того, о чем в конечном итоге договорятся центральная власть в Баку и карабахские армяне.

Если Армения действительно заключит мир с Азербайджаном, то быстро последует и нормализация отношений Еревана с Анкарой. Такое развитие событий предоставит Еревану значительные дипломатические, экономические выгоды, вернет Армению в региональное поле после трех десятилетий политической изоляции. Хотя сход с рельсов по-прежнему возможен, поезд, похоже, приближается к нужной станции. Не только потому, что Запад действительно понимает "геостратегические ставки и ведет разумную игру", как недавно написал Майкл Доран, но и потому, что все внешние заинтересованные стороны, включая Россию, похоже, пришли к выводу о том, что дальнейшее преследование их соответствующих интересов заключается в сохранении и даже укреплении связей с Баку.

Учитывая все вышесказанное, растущая сила притяжения Азербайджана может действительно оказаться причиной того, что мирный процесс наконец пересечет финишную черту", - отметил сербский эксперт в статье The National Interest.