Председатель ПА ОБСЕ посетит Зангилан

Организованная в Баку Милли Меджлисом и Парламентской ассамблеей ОБСЕ международная конференция на тему "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством зеленой экономики, транспортной координации и устойчивого развития", создала хорошую возможность для обсуждения важных вопросов повестки дня.

Как сообщает Day.Az, об этом на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым сказала председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщила, что вместе с делегацией посетит Зангиланский район, где ознакомится с процессами восстановления наших территорий.

Отметив, что в медийной плоскости в настоящее время звучат позитивные заявления, связанные с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, Маргарета Седерфельт поинтересовалась мирной повесткой дня.