В рамках официального визита председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой в Республику Сербия подписан меморандум о взаимопонимании между парламентами Азербайджана и Сербии.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, документ подписали председатель азербайджанского парламента Сахиба Гафарова и председатель Национальной Ассамблеи Сербии Владимир Орлич.

Руководители парламентов двух стран выразили уверенность в том, что этот меморандум послужит дальнейшему расширению отношений.