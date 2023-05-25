https://news.day.az/politics/1567626.html Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентами Азербайджана и Сербии
Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентами Азербайджана и Сербии
В рамках официального визита председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой в Республику Сербия подписан меморандум о взаимопонимании между парламентами Азербайджана и Сербии.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, документ подписали председатель азербайджанского парламента Сахиба Гафарова и председатель Национальной Ассамблеи Сербии Владимир Орлич.
Руководители парламентов двух стран выразили уверенность в том, что этот меморандум послужит дальнейшему расширению отношений.
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