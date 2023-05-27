Пашинян, похоже, плохо понимал, где находится

Та "дискуссия", которую Никол Пашинян в ходе саммита ЕАЭС пытался навязать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Президенту России Владимиру Путину, вышла за всякие рамки профессионализма. Такое ощущение, что премьер-министр Армении вообще плохо понимал, где он находится.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Май 2023 года в экспертных кругах уже назвали месяцем "парада переговоров", отметила она. Как посредники в подписании мирного договора, то есть доведении урегулирования между Ереваном и Баку до завершающей стадии, уже отметились, похоже, все основные международные игроки.

"Сами по себе переговоры - вещь полезная. Лучше сто лет переговоров, чем один день войны. Но лично меня настораживает другое: по завершению 44-дневной войны было подписано Трехстороннее заявление, вроде бы, все вопросы обсудили, и сразу после этого надо было приступать к созданию комиссии по делимитации и демаркации границы, подготовке и согласованию текста мирного договора. Официальный Баку все это время демонстрировал свою готовность к этому. Однако, армянская сторона в лице Пашиняна постоянно находила аргументы для отсрочки начала конкретных действий. А параллельно устраивала кровавые провокации на границе.

И вот свершилось! Неделю назад Пашинян заявил, что признает территорию Карабаха законной частью Азербайджана. Вернулся в родные края - и понеслась с гор его любимая песня "у козы мочало, начинай с начала". Никаких конкретных действий. Понятно, что серьезной работы с гражданским обществом и политической элитой Пашинян в Армении по данной теме не проводил и не проводит. Пула поддержки официального признания Карабаха частью Азербайджана в Армении и, тем более, в Карабахе, нет. И этот фактор тоже используется Пашиняном, чтобы тянуть кота за хвост, откладывая конкретные шаги до бесконечности", - сказала Полоскова.

По мнению нашей собеседницы, "дискуссия", которую Пашинян в ходе саммита ЕАЭС пытался навязать Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Президенту России Владимиру Путину, вышла за всякие рамки профессионализма. Такое ощущение, что Пашинян вообще плохо понимал, где он находится. А еще хуже понимал термины, которыми сыпал: дороги, коридоры, пути и т.п. Что вынудило российского Президента иронично прокомментировать: есть юридические понятия, есть технические. Мол, не надо огород городить на ровном месте. Давайте по сути. Пашинян же, отметила российский политолог, пытался традиционно пустить слезу, что вот Россия поддерживает Зангезурский коридор, а "он даже был не в курсе". Это была явная игра на публику, считает Полоскова.

"Однако, присутствующие стоически выдержали очередную попытку Пашиняна испытать прочность их нервной системы. А Президент Казахстана, тоже выпускник МГИМО, как и Президент Азербайджана, не удержался от смеха. И не ему одному было смешно смотреть, как Пашинян достает из кармана одну за другой давно битые карты.

Президент Ильхам Алиев в сотый раз заметил Пашиняну, что он не покушается на территориальную целостность Армении. С мудростью и терпением бывшего преподавателя МГИМО объяснил армянскому премьеру, как нерадивому студенту, что значит "коридор" как международный термин. И, если мне не изменяет память, Пашинян это даже законспектировал. Что обнадеживает. Президент Азербайджана отметил в ответ на заявление Пашиняна о блокировке дороги Лачин-Ханкенди, что этот путь, на самом деле, открыт. Не вызывает сомнений, что Пашинян и сам все это знает. Как и то, что инициировать создание Зангезурского коридора - право Азербайджана.

Подняв тему привлечения международных миротворческих сил, Пашинян исчерпал все привычные аргументы. И на сем дискуссия завершилась. Отмечу, что я не согласна с мнением тех российских изданий, которые назвали случившееся перепалкой. Перепалки не было. Пашинян в очередной раз продемонстрировал отсутствие элементарных навыков ведения переговоров. Явное ироничное отношение к его заявлениям со стороны российского Президента несколько огорошило армянского премьер-министра. Он нервно крутил ручку, что уж совсем не профессионально. Видимо, ожидал иного. Но те времена уже прошли.

А накануне вечером состоялась трехсторонняя встреча Президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении. Продлилась она всего 20 минут. Почему? Думаю, Пашиняну стоит по возвращении в Ереван очень серьезно над этим подумать", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева