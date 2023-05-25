Президент Ильхам Алиев поставил Пашиняна на место

На сегодняшнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве Президент Ильхам Алиев ответил на необоснованные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и поставил его на место.

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