https://news.day.az/officialchronicle/1567614.html Президент Ильхам Алиев поставил Пашиняна на место - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев поставил Пашиняна на место - ВИДЕО
На сегодняшнем заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве Президент Ильхам Алиев ответил на необоснованные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и поставил его на место.
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