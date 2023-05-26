В знаменитом британском Музее Виктории и Альберта прошло мероприятие "Гейдар Алиев-100"

В одном из самых знаменитых музеев мира, крупнейшем историческом, архитектурном и культурном центре Великобритании - Музее Виктории и Альберта, расположенном в Лондоне, в галерее "Рафаэль" прошло мероприятие, посвященное 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает в пятницу Day.Az, общенациональный лидер Гейдар Алиев во время своего визита в Великобританию в 1998 году принял участие в концертном мероприятии, организованном в этом пространстве, где выступил с речью. Общенациональный лидер подчеркнул важность представления азербайджанской музыки и искусства в этом историческом зале. Этот знаменательный исторический момент придал еще одну исключительную особенность мероприятию 25 мая, посвященному 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии, проведенном при поддержке Фонда Гейдара Алиева, приняли участие торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон, помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, депутаты Палаты общин парламента Великобритании, лорды, члены рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-британским межпарламентским связям, члены дипломатического корпуса, аккредитованные в этой стране, представители частного сектора, известные общественные деятели, члены азербайджанской общины Великобритании.

На мероприятии были представлены посвященная жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева выставка и концертная программа. На выставке были представлены фотоматериалы и информация о жизни и политической деятельности великого лидера, основных событиях истории Азербайджана, азербайджано-британских двусторонних отношениях.