В Армении обнародовали имена диверсантов

Министерство обороны Армении обнародовало имена двух военнослужащих, перебравшихся на территорию Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

Сообщается, что это Арутюн Овакимян и Карен Казарян.

Отметим, что ГПС Азербайджана распространило информацию о попытке группы армянских диверсантов пересечь государственную границу Азербайджана в направлении Зангилана вечером 26 мая. В сообщении отмечается, что действия диверсионной группы были своевременно пресечены, приняты необходимые меры, в результате чего были задержаны 2 военнослужащих Вооруженных сил Армении.