https://news.day.az/politics/1568140.html В Армении обнародовали имена диверсантов
В Армении обнародовали имена диверсантов
Министерство обороны Армении обнародовало имена двух военнослужащих, перебравшихся на территорию Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.
Сообщается, что это Арутюн Овакимян и Карен Казарян.
Отметим, что ГПС Азербайджана распространило информацию о попытке группы армянских диверсантов пересечь государственную границу Азербайджана в направлении Зангилана вечером 26 мая. В сообщении отмечается, что действия диверсионной группы были своевременно пресечены, приняты необходимые меры, в результате чего были задержаны 2 военнослужащих Вооруженных сил Армении.
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