Ицхак Герцог посетит Азербайджан

Президент Израиля Ицхак Герцог во вторник отправится с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az, во время своего визита президент Израиля намерен связаться с членами еврейской общины и провести содержательные дискуссии.

Сопровождающий Герцога во время визита министр здравоохранения и внутренних дел Моше Арбель изучит пути расширения сотрудничества в области готовности к чрезвычайным ситуациям, обучения врачей и цифрового здравоохранения.

Отметим, Азербайджан недавно открыл свое первое посольство в Израиле в марте этого года.