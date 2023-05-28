https://news.day.az/politics/1568451.html Ицхак Герцог посетит Азербайджан
Ицхак Герцог посетит Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог во вторник отправится с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az, во время своего визита президент Израиля намерен связаться с членами еврейской общины и провести содержательные дискуссии.
Сопровождающий Герцога во время визита министр здравоохранения и внутренних дел Моше Арбель изучит пути расширения сотрудничества в области готовности к чрезвычайным ситуациям, обучения врачей и цифрового здравоохранения.
Отметим, Азербайджан недавно открыл свое первое посольство в Израиле в марте этого года.
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