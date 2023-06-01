https://news.day.az/politics/1569730.html Красный Крест доставил 14 армян с проблемами со здоровьем из Ханкенди в Армению
Красный Крест доставил 14 армян с проблемами со здоровьем из Ханкенди в Армению
Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) сегодня в очередной раз доставили через контрольно-пропускной пункт "Лачин" в Армению и в обратном направлении армян, у которых возникли проблемы со здоровьем.
Как сообщает в четверг Day.Az, 14 армян, у которых возникли проблемы со здоровьем, были доставлены из Ханкенди в больницы Армении при посредничестве и в сопровождении представителей МККК через КПП "Лачин". После получения лечения 12 армян вернулись тем же способом обратно.
Отметим, что эта информация в очередной раз подтверждает, что никаких препятствий для передвижения автомобилей МККК нет.
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