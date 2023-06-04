Министр обороны Азербайджана направил поздравительное письмо Яшару Гюлеру

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо новому министру обороны Турецкой Республики генералу армии Яшару Гюлеру, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

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