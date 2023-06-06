https://news.day.az/politics/1571133.html Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения - минобороны Азербайджана
Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения - минобороны Азербайджана
Члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Шушинского, Ходжавендского и Агдамского районов.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в минобороны Азербайджана.
В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти работы были немедленно остановлены.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре