Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

Члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлениях Шушинского, Ходжавендского и Агдамского районов.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в минобороны Азербайджана.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, эти работы были немедленно остановлены.