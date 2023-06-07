Армения должна принять, что Карабах является частью Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал бывший президент Монтенегро Филип Вуянович во время выступления на международной конференции на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал" в Шуше.

"Мир между двумя странами должен быть восстановлен как можно скорее. Международное сообщество также должно поддержать это. Армения должна признать Карабах частью Азербайджана. Это также означает уважение к международному праву и способ достижения устойчивого мира", - добавил он.

Сегодня в Шуше проходит международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

В мероприятии, которое проходит при организации Международного центра Низами Гянджеви, принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств.

В ходе панельных заседаний, которые пройдут в рамках мероприятия, будут обсуждаться вопросы энергетики, экономики, окружающей среды, капитала, культурного наследия.

Первый день двухдневного мероприятия пройдет в Шуше, а второй - в Гяндже.