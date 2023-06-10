Армения уже трижды признала территориальную целостность Азербайджана

После того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана, его политические противники и диаспора подняли большой шум. Оказалось, что среди армян не сосчитать количества "специалистов" в сфере международного права. В принципе, этот вопрос не стоит и "выеденного яйца", поскольку аргументы армянской стороны являются очередными мифами, вброшенными в повестку дня.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Намик Алиев.

По его словам, территориальная целостность Азербайджанской Республики была признана при вступлении ее и Республики Армения в ООН в 1992 году. Это произошло после принятия резолюции 46/230 2 марта 1992 года на 82 пленарном заседании 46 пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом, подчеркнул Алиев, были признаны границы Азербайджанской Республики, включающие в состав государства и Карабахский регион. Следовательно, все государства мира принимают эту данность. Никакого заявления или оговорки Республика Армения при этом не делала.

"Более того, Республика Армения, помимо этого, еще два раза после развала Советского Союза признавала территориальную целостность нашей страны. Первый раз это было сделано в подписанной армянским и азербайджанским государствами Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года. В Преамбуле этого документа подчеркивается, что Независимые Государства - Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина, подписывают эту Декларацию, "признавая и уважая территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ"", - сказал азербайджанский юрист.

Во второй раз, отметил наш собеседник, Республика Армения фактически признала территориальную целостность Азербайджана, присоединившись к СБСЕ (ныне ОБСЕ) в 1992 году и к Хельсинкскому Заключительному акту 1975 года. В соответствии с ним запрещается приобретение территории посредством силы. По документу, принцип неприменения силы прямо связан с недопустимостью изменения границ государств насильственными средствами. По словам юриста, чтобы подчеркнуть норму территориальной целостности, Хельсинкский Заключительный акт расширил статью 2(4) Устава ООН и кодифицировал территориальную целостность, неприкосновенность границ и неприменение силы в качестве отдельных принципов международного права.

"В Хельсинкском Заключительном акте, отметил наш собеседник, эти принципы были подтверждены как логически проистекающие из основополагающей нормы территориальной целостности и, таким образом, была подчеркнута их неразрывная взаимосвязь в международном праве. Что касается "принципа самоопределения", то в его отношении в статье VIII Хельсинкского Заключительного акта установлено его соблюдение в рамках территориальной целостности, "действуя постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств".

Лейла Таривердиева