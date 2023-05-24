Пашинян познакомил армян с суровой неизбежностью

Автор: Лейла Таривердиева

После многодневных переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне не покидает ощущение, что Еревану там сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Это не было предложение руки и сердца или крупного гранта. Похоже, это было нечто менее приятное для армянского самолюбия, но более полезное для будущего Армении. Хотя вряд ли сами армяне это поймут, а поняв - признают.

Затем был Брюссель, только усиливший это ощущение. Что-то явно изменилось на переговорном треке и продолжает меняться. И, судя по всему, московский раунд не смог изменить наметившейся тенденции.

Впрочем, не будем забегать вперед и делать поспешные выводы. Просто поговорим о том, что уже третий день трясет Армению, сепаратистов в Ханкенди и прочих интересантов. Армянство явно ожидало, что неприятное послевкусие брюссельских переговоров будет подслащено заявлениями из Москвы. То есть если Шарль Мишель в итоговом заявлении не вспомнил о погранпункте в Лачине, Трехстороннем заявлении и международных гарантиях для сепаратистов, российская сторона постарается воспользоваться этим "пробелом", чтобы вернуть расположение армянской толпы. Этого не произошло. Во всяком случае, пока. Возможно, из-за того, чтобы не спугнуть встречу в верхах, которую российская сторона очень хочет провести на своей площадке на этой неделе. Распространяются слухи о якобы готовящемся к подписанию в Москве документе, но это чистой воды инсинуации, призванные вызвать ажиотаж. Не стоит ожидать подписания мира и в Кишиневе, о чем также бродят слухи. Президент Азербайджана не будет ставить подпись под судьбоносным для региона документом на рядовой встрече на полях международного форума, двое из заявленных участников которой не имеют отношения к переговорному процессу вообще. Пытающиеся посредничать стороны должны понимать, что расширение числа оказывающих давление на Баку лиц не даст желаемого результата, а только усилит обратный эффект. Хочется надеяться, что на кишиневской встрече никаких попыток отхода от повестки, заявленной Шарлем Мишелем в Брюсселе, не случится. Это будет абсолютно контрпродуктивно.

О том, что что-то меняется, говорят заявления, прозвучавшие на последней пресс-конференции премьер-министра Армении. Никола Пашиняна буквально прорвало, словно вылетела пробка из бутылки и джинн, то есть правда, вырвался наружу. Конечно, не стоит делать далеко идущие выводы. Армянская сторона, делая шаг вперед, обычно после этого отходит на пять шагов назад. Правда, на этот раз Пашинян вышел за все принятые у армян рамки и сказал много того, за что и в Армении, и в диаспоре, и в лоббистских кругах, опасающихся лишиться армянской кормежки, его уже предали анафеме и распяли.

Пашинян выложил все, что держал в себе все годы премьерства. А держал он в себе много чего. Если поднять его заявления и опусы прежних лет, можно в этом убедиться. Как от неприятия оголтелого национализма и понимания необходимости возвращения территорий он пришел к "Карабах это Армения и точка"? Он очень ошибся в армянской толпе и стал подстраиваться под ее аппетиты, чтобы удержать власть. Но понимание, где-то глубоко упрятанное, все же осталось.

Думается, в прозрении армянского премьера сыграл немалую роль и инцидент с сыном Ашотом, которого пытались похитить в Ереване для последующего шантажа премьер-министра. Это серьезная встряска для любого родителя.

После этого инцидента и ареста организатора преступления, продолжающиеся уже не одну неделю беспорядки в Ереване усилились. Зачинщиками выступили матери ликвидированных в ходе 44-дневной войны армянских военнослужащих. В чем суть протеста, похоже, не понимают и армянские СМИ. Если бы их сыновья погибли в армии в небоевых условиях и в мирное время - другое дело, но их дети пошли на войну, причем, на захватническую, грязную и были ликвидированы. В чем проблема? Женщины требуют от Пашиняна оживить их сыновей? Этим дамам следовало протестовать и перекрывать дороги осенью 2020 года. Теперь рвать на себе волосы, падать в обмороки, истерить и выводить людей на улицы не имеет никакого смысла. "Мать героя", организовавшую похищение Пашиняна-младшего, защищает вся Армения.

Сложившаяся ситуация усилила драматический эффект от заявлений премьер-министра. И толпа сегодня уже не знает, против чего больше протестует - против того, что сыновья этих женщин не успели дезертировать и попали под харопы и байрактары? Против задержания похитительницы Пашиняна-младшего или против признания премьером территориальной целостности Азербайджана? Причина сегодняшнего массового помешательства, скорее, в последнем.

Армянские руководители и прежде заявляли о признании территориальной целостности Азербайджана, но без "Нагорного Карабаха". Пашинян же сказал открытым текстом, что признает 86 600 квадратных километров, включающие и Карабахский регион, и анклавы. За появление на повестке четких цифр следует благодарить Шарля Мишеля, который огласил их в своем заявлении после встречи в Брюсселе. Если бы армянская сторона могла что-то сделать с этим, она бы сделала. Но Пашиняну остается только повторять эти цифры и вбивать их в головы своих соплеменников. Авось когда-нибудь усвоят. Азербайджанскому обществу повторять, что округленная Мишелем площадь Армении в 29 800 квадратных километров (откуда-то взялись еще 57 квадратов) является международно признанной, нет необходимости. Хотя земли, занимаемые Арменией, исторически принадлежали азербайджанскому народу, мы на них не претендуем и уважаем международное право. Произнесенные же Мишелем и повторенные Пашиняном пять цифр - 8-6-6-0-0 - должны планомерно и регулярно ввинчиваться в замутненное сознание армянского общества, чтобы появился результат. Вообще, надо признать, что у Никола задача непростая. Ему приходится объяснять армянскому обществу до смешного элементарные истины. Например, что называть чужой Агрыдаг самой высокой горой Армении - неправильно.

Любопытно, что в своем интервью Пашинян анонсировал подписание в Москве документа об открытии региональных коммуникаций. То есть все вопросы настолько отрегулированы, что находятся на стадии соглашения? Сомнительно. Скорее, речь идет об очередном заявлении относительно работы созданных с этой целью национальных групп. Правда, не будем забывать, что Шарль Мишель в своем заявлении впервые упомянул коммуникации в Нахчыван. Это было сказано не просто так, и забывать об этом не будем.

Кстати, о коммуникациях. Если армян Никол Пашинян разозлил, то нас повеселил пространным рассказом о том, как отказывался подписывать Трехстороннее заявления с пунктами об анклавах и экстерриториальных коридорах. Смешно это звучит потому, что вопрос анклавов все равно уже находится на повестке, заблокировать его не удалось. Что касается коридоров, то армянская сторона попала в поставленную для нее Баку ловушку. Отказавшись от Зангезурского коридора (что, нет сомнений, было просчитано), она лишилась возможности претендовать на экстерриториальный коридор для себя. Ловушка захлопнулась, и теперь Армении придется строить дорогу через Зангезур в Нахчыван, не имея никаких преференций на азербайджанских территориях и нервно наблюдая за работой лачинского ППП. Мы ранее уже говорили об этом, но повторим - Азербайджану коридор не нужен, ему достаточно дороги. И так было всегда. Чего не скажешь об Армении.

Таких дипломатических ловушек расставлено для армянской стороны немало, и соседи со всей прилежностью в них попадают. Ни Пашиняну, ни кому-либо еще в Армении не удается и не удастся их обойти. Для этого требуется мудрость и политическое мышление. А у наших соседей нет ни того, ни другого, нет политиков или хотя бы экспертов, способных просчитывать ситуацию и читать мысли противника. Поэтому Азербайджан всегда будет находиться на десять шагов впереди. Если азербайджанский лидер, зачитывая 10 ноября 2020 года текст Трехстороннего заявления, сказал, что есть договоренность также по анклавам и дороге в Нахчыван, значит, он выбьет это из противной стороны, как бы там не упирались. Даже если об этом не написано черным по белому.

Сегодня Пашинян согласен на демаркацию на основе Алма-Атинской декларации, о чем заявил в последнем интервью безо всяких оговорок. Но давайте вспомним, какой длинной дорогой он и его команда к этому пришли. Идя на поводу у своего нездорового общества, Пашинян не соглашался на договоренности от 1991 года. Его эксперты находили какие-то сомнительные карты, считая, что советские границы несправедливы, потому что к тому времени "Армения многое потеряла". Непонятно, из чего исходила уверенность наших соседей в успехе такого мутного предприятия. В Баку немного подождали, а потом выложили достоверные исторические карты, где Армения как государство на Южном Кавказе отсутствовала в принципе. После этого Пашинян согласился в Праге на делимитацию по советским границам, однако, вернувшись в Ереван, столкнулся с истерикой армянского общества и поспешно оправдался, что в 1991 году Карабах, мол, уже не был в составе Азербайджана, и он признал нашу территориальную целостность без бывшей НКАО. В Баку вздохнули, немного подождали и заговорили о Западном Зангезуре, Гейче, Иреване и прочих исторических азербайджанских землях, на которых расположена нынешняя Армения и куда должны вернуться азербайджанцы. Добили армянскую сторону многозначительные карты на стенах в воинских частях Азербайджанской армии. И теперь, раздавая интервью, Никол Пашинян уже не рассказывает сказки о референдумах, а называет правильные цифры.

Мы с нетерпением ждем дня, когда Никол Пашинян окончательно избавится от страха и скажет своему народу всю правду до конца, ничего не скрывая. Это будет трудно и даже опасно. Но кто-то ведь должен спасти армянский народ и пробудить его от двухсотлетней спячки. Азербайджан может это сделать. Легко. Правда, наши методы воспитания армянам не понравятся.