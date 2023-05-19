Лачин, Зангезур и «красные линии» Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Если рассмотреть политику Армении в цвете, то можно будет обнаружить огромное количество красного. Услышав однажды про "красные линии", наши соседи стали чертить их повсюду. Вся внешнеполитическая схема соседней страны расчерчена красным, под всеми вопросами, которые Армения не хочет или не в состоянии решить, появляется жирная красная черта, означающая табу. У любого государства имеются свои "красные линии", но даже у мировых держав их нет в таком количестве, в каком имеет их крошечная Армения.

Кстати, та же особенность наблюдается и у нашего южного соседа - Ирана. У того тоже, что не сложный вопрос, то "красная линия". Правда, у армянской стороны потуги казаться суровыми и непреклонными выглядят гораздо глупее. Возьмем хотя бы небезызвестного Рубена Варданяна. У него аж шесть "красных линий". Представьте - целых шесть у него одного. И так у каждого деятеля с армянской фамилией.

Премьер-министр Никол Пашинян пару дней назад в интервью чешскому журналу "Респект" огласил свою очередную "красную линию". Он заявил, что антироссийские санкции "это красная линия Армении, и мы очень четко говорим об этом России". Сказано это было сразу после того, как Никол в том же интервью собственным языком признался в том, что "многие товары, которые до санкций поставлялись непосредственно в Россию, сейчас закупаются через Армению, Казахстан и другие страны". Похоже, в Армении не очень понимают, что такое "красные линии", или же премьер этой страны просто дальтоник. Чего не скажешь о международной общественности, которая хорошо различает цвета. Поэтому Армения с ее "красными линиями" включена в отчет трех министерств США о нарушителях антироссийских санкций. В документе отмечено, что наиболее распространенной тактикой является использование сторонних посредников или пунктов перевалки, чтобы избежать ограничений. Чем, как признался выше Пашинян, и занимается солнечная Армения.

Еще одну "красную линию" прочертил после брюссельской встречи замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян. На это его подвигли заявления, сделанные Шарлем Мишелем.

Напомним, что в заявлении председателя Евросовета по итогам трехсторонней встречи прозвучали следующие слова: "Что касается транспортного сообщения, стороны добились явного прогресса в своих дискуссиях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Позиции по этому вопросу в настоящее время очень близки друг к другу, в частности, в отношении возобновления железнодорожного сообщения с Нахчываном".

Нетрудно представить, что после этого началось на армянском базаре. Фраза Мишеля о том, что стороны "договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации в поддержке этой работы", в общем оре была пропущена мимо ушей. Самое удивительное, что она была пропущена мимо ушей не только ереванскими таксистами, но и заместителем главы армянской дипломатии.

"Армения готова начать строительство своей части железной дороги в Нахчыван, если получит четкие гарантии того, что она останется под юрисдикцией Еревана. Это одна из наших "красных линий": железная дорога должна функционировать только в соответствии с законодательством и юрисдикцией Республики Армения. После получения четких гарантий по этому вопросу можно будет говорить о строительных работах", - заявил он гневно.

Рисование "красных линий", конечно, занятие очень увлекательное, но не до такой же степени.

Объясняем для дальтоников. Обращение во Всемирную таможенную организацию означает, что между Азербайджаном и Арменией повсеместно и в районе выхода железной дороги в Агбенде в частности будут таможенные границы. Таможенный контроль на въезде на территорию Армении будет осуществлять армянская сторона, то есть никто у нее прав на дорожную инфраструктуру не отбирает. И незачем так нервничать и пугать журналистов. Никакой экстерриториальности не планируется и никогда не планировалось. В Трехстороннем заявлении от 10 ноября закреплялось лишь беспрепятственное сообщение между НАР и материковым Азербайджаном. В Армении же это расценили как покушение на ее территориальную целостность. В конце концов, Баку устал спорить и просто лишил Лачинскую дорогу статуса "коридора" и поставил на границе ППП. За что армяне боролись, на то и напоролись. Что, в принципе, нам только на руку. Пристрастие соседей к красному цвету позволило нам досрочно решить проблему с наглым использованием кем попало нашей суверенной территории.

И соседи не могу сказать, что их не предупреждали. Еще два года назад Президент Азербайджана очень четко и прямо заявлял: "Сегодня в Лачинском коридоре нет таможни. Поэтому ее не должно быть и в Зангезурском коридоре. Если Армения будет настаивать на использовании своих таможенных структур для контроля за грузами и людьми, то мы будем настаивать на том же в Лачинском коридоре. Это логично, и решение должна принять армянская сторона. Мы согласны на оба варианта: либо ни в одном из коридоров не должно быть таможни, либо она должна быть в обоих коридорах".

Это было совершенно четкое предупреждение, меседж, который должны были услышать в Ереване. Точнее, не услышать, а прислушаться и сделать выводы. Теша себя надеждами, что, мол, Россия никогда не позволит и всем покажет, там не восприняли слова азербайджанского лидера всерьез. Только после того, как ППП, вопреки РМК и поднятому в мире шуму, заработал, в Армении начали признавать, что слова Президента Азербайджана это ориентир и к ним стоит относиться внимательнее. Никакого коридора для армян больше не будет. Не будет и коридора через Зангезур? Да ради бога. Азербайджан не собирается перевозить в Нахчыван оружие и боевиков, так что армянской таможни не боится. А вот у сепаратистов и реваншистов после открытия погранпункта в Лачине появились очень большие проблемы.

Досмотр на погранично-пропускном пункте в Лачине пока что щадящий, хотя проезжают иностранные граждане и грузы не в эксклав вроде Нахчывана, а на суверенную территорию другого государства. По большому счету, приравнивание Зангезурской и Лачинской дорог неверно. Эти транспортные линии имеют совершенно отличный друг от друга статус. Первая соединяет две части одной страны. А вторая ведет из другого государства в один из регионов Азербайджана. Это очень большая разница, и правила таможенного и пограничного контроля тут не могут и не должны быть одинаковыми. Решение этого вопроса, думается, тоже ждет своей очереди. И пусть соседи не думают, что их "красные линии" смогут помешать.

Затягивая решение тех или иных вопросов, армяне в конечном итоге получают худшие варианты из того, что осталось. Когда-то они отказывались от возвращения районов вокруг Карабаха и в итоге потеряли все. Они отказывались от Зангезурского коридора и остались без Лачинского. Теперь на повестке все четче проступает вопрос возвращения азербайджанских беженцев в Западный Зангезур. В Армении истерят и говорят, что такого никогда не будет. Не будет? Серьезно? Снова фантазии, вместо того, чтобы задуматься, что могут потерять в случае отказа на этот раз. А задуматься стоит, потому что вся предыдущая история любви армян к красному цвету ознаменована сплошными потерями, которые могли бы быть куда меньше, имей они... Ну, вы поняли.