Армянам стоит поучиться у азербайджанцев, как любить свою страну и как держать слово

Обращение Президента Ильхама Алиева по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, озвученное в Шуше, можно назвать обращением не только к азербайджанскому народу, но и ко всему мировому сообществу. Глава государства постарался представить миру образ Азербайджана как суверенного, миролюбивого государства, проводящего конструктивную политику, но никому не позволяющего диктовать себе условия. Азербайджан развивается, созидает, воплощает в жизнь свои мирные планы и благие цели. Он не хочет войны и дестабилизации региона, но силен и всегда готов дать отпор попыткам агрессии или вмешательства в его внутренние дела.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Судя по всему, май будет очень насыщенным с точки зрения переговорного процесса по нормализации между Арменией и Азербайджаном. Завершился раунд между главами МИД в Вашингтоне, предстоит встреча в верхах в Брюсселе. Ситуация такова, что делать прогнозы непросто. По всему видно, что армянская сторона продолжает тянуть одеяло на себя, пытаясь превратить мирный договор в документ, обеспечивающий интересы Армении, сохраняющий на повестке территориальные претензии к Азербайджану и дающий армянам гарантии вмешательства во внутренние дела нашей страны. В частности, армяне педалируют тему якобы угрозы безопасности армянскому меньшинству в Карабахе, требуют каких-то международных гарантий.

На мой взгляд, в обращении Президент Ильхам Алиев на все эти "опасения" дан очень хороший ответ. Действительно, в Азербайджане представители всех наций и всех конфессий живут одной семьей, в мире и согласии. Президент совершенно прав - наша страна уникальна. Самым ярким примером может послужить то, что сегодняшняя освобожденная Шуша - это результат подвига, совершенного гражданами нашей страны самых разных национальностей. Каждый в семье народов Азербайджана предан своей родине, земле, на которой они родились, выросли, построили свою жизнь, где живут и учатся их дети.

Тем временем в Ханкенди, который легко просматривается из Шуши, продолжается националистическая вакханалия. В то время как армяне тоже могли стать частью многонациональной семьи, жить в мире и дружбе с другими народами Азербайджана, как это было когда-то. И тогда им не понадобились бы никакие "гарантии".

Удивительно, что мир не видит разительной разницы между Азербайджаном и Арменией и не гнушается поддержкой этой страны, где были проведены тотальные этнические чистки. Мир не волнует вопрос, куда подевались сотни тысяч не армян, не так давно составлявших значительную часть населения Армении. Если бы Армения располагалась на острове, можно было бы сказать, что этнос остался отрезанным от других народов и замкнулся в себе. Но она не на острове. Она располагается в многонациональном регионе. Моноэтническая страна на Кавказе - это нонсенс и может стать таковой только в результате политики выдавливания всех других народов, живших исторически на занимаемой ныне Арменией территории. А если проводится такая политика, значит, мы имеем дело с психологией пришлости. Почему в Азербайджане никогда не устраивали этнических чисток? Потому что все другие народы региона - это наши давние соседи, давние друзья и даже родственники.

Почему армяне требуют к себе особого внимания? Чем они лучше лезгин, талышей, евреев и десятков других народов, проживающих в Азербайджане единой семьей и не требующих никаких привилегий? С какой стати армян следует наделять каким-то особым статусом? Прежде чем чего-то требовать от нас, пусть для начала дадут статус историческим землям азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Армении тысячи лет и подвергшихся тотальной этнической чистке. Пусть они это сделают, а там посмотрим. Все будет делаться зеркально. Как ранее говорил глава государства, если соседи хотят мира - будет мир, не хотят - значит, мира не будет.

Многих сторонних наблюдателей удивило обращение азербайджанских пограничников с армянами на новом ППП на Лачинской дороге. А меня лично удивило их удивление, потому что для нашей страны это норма поведения, совершенно нормальное отношение к людям другой национальности и к профессиональной этике. Для того, чтобы понять Азербайджан, нужно приехать в нашу страну и пообщаться с его гражданами. За годы конфликта армяне Карабаха очень отдалились от реалий азербайджанского общества, забыли, каково это, когда обществом не правит ненависть. Старшее поколение, возможно, еще помнит прежние времена, но рожденные после начала конфликта действительно не понимают, как это азербайджанские пограничники могут вежливо обращаться с армянами. Замечу - с армянами, которые десятилетия разрушали азербайджанские земли и убивали азербайджанцев. Сами армяне, будь они на нашем месте, действовали бы иначе, поэтому им этого не понять.

Знаете, после очередного такого "удивления", мне вспомнился фрагмент из фильма "Фарьяд", когда азербайджанский военнопленный поджог дом, в котором его содержали, чтобы уничтожить прятавшихся от бомбежки в подвале армянских боевиков. Но, услышав детский плач в доме, он потушил огонь и спас ребенка. И в следующих кадрах - стоят армяне, с удивлением вжирающие на нашего пленного и говорят, что "у Багдасара сердце лопнуло, когда азербайджанец спас армянского ребенка". Система ценностей этого Багдасара пережила кризис.

Сегодня армяне, проходя через погранично-пропускной пункт в Лачине, тоже не понимают, как это к ним может быть такое культурное отношение с азербайджанской стороны. А, между тем, мы - те самые азербайджанцы, которые до начала конфликта жили с армянами в мире и дружбе, вместе учились и работали. А армяне вонзили нам нож в спину, и мы еще нескоро оправимся от полученных за тридцать лет ран.

Армянская сторона не умеет и никогда не умела делать правильные выводы из происходящего с ней. Несмотря на то, что мы победители, мы протянули армянам руку, открыли им коридор, предоставили возможность для свободного общения. Но ответного шага от них не последовало. Мы прождали два с половиной года. Сколько еще ждать? Исходя из прежнего опыта, можно предположить, что после того, как армяне осознают, что погранично-пропускной пункт на Лачинской дороге - это навсегда, они очнутся и побегут договариваться о Зангезурском коридоре. Но это будут уже совсем другие стартовые условия. Мы будем обсуждать детали, процедуры, механизмы в рамках правового поля Азербайджана. Помните ответ Президента Ильхама Алиева Блинкену, когда тот позвонил ему по поводу Лачинской дороги? Президент очень четко ответил, что это наше суверенное право, какое имеют все государства на своих приграничных территориях. Коротко и ясно. Мы ничего не делаем вне правового поля.

Если армянам Карабахского региона предоставлена возможность для связи с Арменией посредством Лачинской дороги, то и Азербайджан должен получить возможность связи с Нахчываном через Зангезур. Это было предусмотрено Трехсторонним заявлением от 10 ноября, но Армения отказалась от своих обязательств. Пусть теперь не удивляется произошедшим переменам. В политике "подарков" не бывает. Какой привет, такой и ответ. Жест доброй воли азербайджанской стороны не был воспринят должным образом армянами. В этом большая проблема наших соседей. До 44-дневной войны мы предлагали им компромиссы, конструктивные подходы и решение вопроса мирным путем. Так как армяне отказались, мы решили задачу по-своему. А теперь они же умоляют нас вернуться к довоенной повестке. Но это, конечно же, несерьезно.

Президент, произнося речь в Шуше, очень точно указал армянам на их недальновидность. Он напомнил армянской стороне, что в период оккупации неоднократно говорил, что мы не смиримся и рано или поздно погоним врага со своих земель. Надо было армянам прислушаться к его словам тогда, а теперь стоит поторопиться сделать правильные выводы из сказанного сегодня.

Кстати, в последнее время все чаще стали звучать слова прозрения - армянские эксперты начали делать достаточно объективные и отвечающие реалиям анализы, правда, опять-таки, с некоторым армянским "акцентом". Даже самые их радикально настроенные политологи признают, что Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым выполняет все, о чем говорит. У Азербайджана, в отличие от Армении есть четкая стратегия, четкие горизонты, к которым мы последовательно идем. Мы даем обещания и исполняем их. Мы говорили, что построим рай на освобожденных территориях, полностью разрушенных армянами в период оккупации, и мы его строим, прямо сейчас. За последние две недели глава государства объехал практически все освобожденные районы, ознакомился с проводимыми там работами, заложил множество новых объектов, представляющих критическую значимость с точки зрения реализации программы Великого возвращения.

Азербайджан последователен в своих действиях, и так будет всегда. Противная сторона не может уже этого не замечать.

Все, о чем говорит Президент, четко и в срок исполняется. И не только в том, что касается отношений с Арменией. Несмотря на то, что основные силы и финансы сегодня забирают работы по восстановлению освобожденных районов, в других регионах страны не остановился ни один проект. Продолжают осуществляться все транспортные, социальные, инфраструктурные проекты, реализуются принятые ранее государственные программы, например, утвержденная в 2019 году Госпрограмма развития регионов. Пусть "народ-созидатель" поучится у "народа-торговца" как строить и развивать страну. Пусть армяне поучатся у нас, как нужно любить родину и свой народ, пусть берут пример единства народа и властей.

Азербайджан демонстрирует свою конструктивность, свое миролюбие, показывает всему миру, что он - страна, с которой можно и нужно сотрудничать. Те, кто сотрудничают с Азербайджаном, получают выгоду - экономическую, политическую, культурную. Сегодня мы экспортируем нефть и газ во многие страны, а когда-то были лишены возможности распоряжаться богатствами своих недр. 9 мая мы всегда вспоминаем о том, что именно бакинская нефть помогла советской армии одержать победу. Кто знает, возможно, бакинская нефть была одной из главных целей развязанной Гитлером войны. Говорю об этом на полном серьезе. Войны за ресурсы велись всегда, и часто именно эта цель лежит в основе и территориальных, и прочих претензий одних стран к другим. У каждой военной операции есть свои видимые и невидимые цели. О последних политики, как правило, вслух не говорят.

Сегодня Азербайджан - суверенная страна, и все, чего мы хотим от других государств, это чтобы нам не мешали, не ставили палки в колеса. Президент Ильхам Алиев в своем обращении в Шуше прямо заявил, что Азербайджан никому не позволит вмешиваться в свои дела, тем более, в вопросы Карабаха. Мы будем проводить свою независимую политику, и никто не сможет нам в этом помешать. Мы будет ее проводить так, как считаем нужным и исходя из своих национальных интересов.

Уже очень многие страны уяснили, что сотрудничать с Азербайджаном выгодно. Многие сегодня реализуют проекты вместе с нами, взаимодействуют в различных областях и получают от этого выгоду. Уверен, что в их числе могла бы быть и Армения, если бы соседняя страна выбрала сегодня правильный путь. Но она, как видим, продолжает двигаться по старому руслу. Тридцать пять лет армянские идеологи обещали армянам невозможное, сегодня они кормят соплеменников обещаниями реванша. И не думают о том, что Азербайджан не сидит сложа руки и не ждет у моря погоды, а готовится к любым вариантам развития ситуации. Глава государства так и сказал в своем обращении: оборонный бюджет будет расти, потому что угрозы и опасности возрастают, и мы должны быть в состоянии преодолеть каждую угрозу.

И если что, Армения снова получит то, чего заслуживает.

Лейла Таривердиева