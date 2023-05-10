Президент Ильхам Алиев: Шуша – это символ нашей Победы, венец нашей Победы

Я бы мог выступить с этим поздравительным обращением и из Баку. Однако я посчитал, что сегодня должен быть здесь, в Шуше, перед этим зданием.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Шуша - это символ нашей Победы, венец нашей Победы. После освобождения Шуши от оккупации вот на этой площади отважные азербайджанские военные доложили мне об этом. Над этим зданием был поднят Флаг Азербайджана, и освобождение Шуши было основной частью нашей исторической Победы... Через день после этого Армения подписала акт об капитуляции", - сказал Президент Азербайджана.