Джейхун Байрамов принял посла России

8 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Михаила Бочарникова по случаю окончания его дипломатической деятельности в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Российской Федерацией и перспективы его развития. Было подчеркнуто динамичное развитие отношений.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность послу Михаилу Бочарникову за вклад в развитие азербайджано-российских отношений, поддержку в эффективном решении возникающих вопросов и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Михаил Бочарников, в свою очередь, выразил благодарность за отношения дружбы и сотрудничества, проявленные к нему в период его деятельности в Азербайджане. В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес, связанные с двусторонними отношениями.