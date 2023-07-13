https://news.day.az/politics/1581071.html Задержан Виталий Баласанян
Задержан Виталий Баласанян
В Ханкенди задержан так называемый "экс-секретарь" вымышленного "совбеза" сепаратистов Виталий Баласанян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в квартире Баласаняна был проведен обыск, после чего был задержан и его сын Артур, и еще несколько человек. Утверждается, что Виталий Баласанян был задержан демонстративно людьми в маске, ему заламывали руки.
Подробности в целом пока не разглашаются, но похоже, что сепаратисты решили разыграть очередной спектакль и скоро придумают сказку о каком-нибудь, например, "готовящемся перевороте".
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