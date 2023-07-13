Задержан Виталий Баласанян

В Ханкенди задержан так называемый "экс-секретарь" вымышленного "совбеза" сепаратистов Виталий Баласанян.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в квартире Баласаняна был проведен обыск, после чего был задержан и его сын Артур, и еще несколько человек. Утверждается, что Виталий Баласанян был задержан демонстративно людьми в маске, ему заламывали руки.

Подробности в целом пока не разглашаются, но похоже, что сепаратисты решили разыграть очередной спектакль и скоро придумают сказку о каком-нибудь, например, "готовящемся перевороте".