Азербайджан – самая загрязненная минами страна в мире

Армения заложила на оккупированных землях Азербайджана более 1 миллиона мин.

Как сообщает Day.Az, об этом в социальной сети X сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"С ноября 2020 года более 300 азербайджанцев стали жертвами мин. Азербайджан является страной, наиболее загрязненной минами в мире. Армения продолжает минный терроризм", - отметил Гаджиев.

Согласно информации, в ходе операций по разминированию, проведенных с 7 по 12 августа 2023 года в Тертере, Агдаме, Лачине, Физули, Шуше, Кяльбаджаре, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 185 противопехотных, 65 противотанковых мин и 35 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 392,12 гектара.