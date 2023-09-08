Заокеанский рубеж армянством опять не пройден

Автор: Лейла Таривердиева

Альберту Эйнштейну приписываются фразу "самая большая глупость это делать то же самое и надеяться на другой результат". Великий физик это сказал или кто-то другой, не важно, мысль сама по себе очень верная.

Наши соседи-армяне не одно десятилетие с тупым упрямством прибегают к одним и тем же методам, всякий раз ожидая от них каких-то иных результатов, Но результат всегда один и тот же - нулевой.

6 сентября в Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса Конгресса США состоялись слушания на тему "геноцида армян Нагорного Карабаха". Собрались те, кто традиционно собираются у армянской кормушки, поклевали, отработали и разошлись. Невозможно сосчитать. которые по счету это были антиазербайджанские слушания в стенах Конгресса за тридцать лет. Они всегда завершались ничем. Местное армянское лобби собиралось, чтобы отметиться бессмысленными заявлениями, произнести на камеру "чизззз", получить свои конверты и разойтись. Единственным успехом армянского кокуса было принятие 907-й поправки к Акту в поддержку свободы в 1992 году. Это произошло, когда голос Азербайджана был почти не слышен, а в Баку царил хаос. В тех условиях армянам не составило труда добиться принятия такого безобразного документа. Он был первым и последним.

Но лобби не сдается. Работа на армянство имеет свою цену, а кормящая рука диаспоры не скудеет. Не скудеет, пока остается хоть какая-то лазейка. И эту лазейку армянам стараются сохранять прихлебатели из числа конгрессменов с низкой социальной ответственностью. Многие из них годами кормятся с армянского стола. Например, сопредседатель комиссии Кристофер Смит. В июне он уже провел аналогичные слушания, которые мало чем отличались от последних. Говорилось все о том же - о "геноциде" и обсуждалось, как бы наказать руководство Азербайджана и приплести к делу пресловутую тему прав человека. Сейчас мистер Смит работает над проектом "нового закона о правах человека в Нагорном Карабахе". Очень непростая работа, когда приходится полагаться только на фантазии и лжесвидетельства армянской стороны.

Нынешние слушания отличались от предыдущих тем, что их почтил своим присутствием сам господин Окампо. Автор скандального доклада о ситуации в зоне РМК, бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо сейчас считается главным экспертом по "новому геноциду армян". Его заявления вроде "есть разумные основания полагать, что в 2023 году совершается геноцид против армян", думается, очень высоко оценивается армянской стороной. В денежных знаках, разумеется. Имя Окампо не сходит со страниц армянских СМИ и соцсетей. Несмотря на то, что к докладу господина Окампо никто не отнесся серьезно и никто из серьезных политиков его не цитирует и на него не ссылается. Вооружившись докладом Окампо, армянство посчитало, что решило проблему с аргументацией и обоснованием своих требований и выдвигаемых обвинений. "Почитать Окампо" армяне советуют всем не азербайджанцам, которые выказывают поддержку азербайджанской позиции или просто не согласны с армянскими играми в "геноцид". Как раз накануне Центр раввинов Европы сообщил на своей странице в Фейсбук, что направил президенту и премьеру Армении письма протеста в связи с манипуляциями темой Холокоста применительно к происходящему в зоне РМК. На данный пост налетели армянские пользователи и каждый второй советовал европейским раввинам ознакомиться с докладом Окампо, ставшим для армян почти что священным писанием.

Самого Окампо к числу серьезных деятелей отнести сложно. Как утверждается, он юрист с мировым именем, авторитет и профессионал. Ничего из этого невозможно увидеть в докладе, которым он отделался от армянства. Видимо, доказать аргументированно "геноцидальные" намерения Баку не под силу даже профессионалу. А на слушаниях в Конгрессе он больше сплетничал, чем оперировал реальными фактами. Да и откуда их было взять - эти реальные факты. Окампо жаловался, что кто только не говорил с руководством Азербайджана о "блокаде" - и Блинкен, и Макрон, и Гутерреш, а тот продолжает гнуть свою линию. По мнению бывшего прокурора МУС, Байден или Блинкен просто обязаны поставить перед своевольным Баку вопрос ребром и ультимативно потребовать вернуть армянам в бесконтрольное пользование Лачинскую дорогу, пригрозив в противном случае "считать вас ответственным за геноцид". Он видимо, забыл, сколько десятилетий армянство добивалось произнесения президентами США вожделенного слова "геноцид" по отношению к событиям 1915 года.

Фантазии экс-прокурора МУС очень впечатлили участников безобразия и вызвали экстаз. Но есть ведь и реалии, показывающие, на что армянство может рассчитывать против Азербайджана в Штатах. Следует обратить внимание на многозначительный факт: на слушания не явились представители Госдепартамента США и USAID. Они были приглашены на представление, но проигнорировали приглашение. Нет, не отказались официально, а просто проигнорировали послание мистера Смита. Кристофер Смит был очень раздражен этим фактом и заявил, что такое происходит впервые за 25 лет его сопредседательства. Это, по его словам, "исключительный случай: представители американских госструктур не удостоили каким-либо ответом его многочисленные звонки и письма".

Так что лобби стоит закатать губу обратно.

Все, что мог пообещать в этой ситуации армянам (чтобы не оставить их совсем ни с чем) мистер Смит, это заверить, что по окончании слушаний немедленно приступит к написанию письма президенту Байдену и обо всем ему нажалу... расскажет. Смит очень обязан армянам, в первую очередь своей карьерой в Конгрессе. Он конгрессмен от округа Нью-Джерси, четвертого по численности армянской общины штата США. С 1980 (!) года он регулярно избирается в Конгресс от этого округа. Возможно, на поле законотворчества он и принес своей стране какую-то пользу, но вряд ли механизм такого трогательного постоянства связан с этим и вряд ли он так уж сложен для понимания.

Отвечая на вопросы участников слушаний юрист с мировой славой Окампо признал, что поднять вопрос "нового геноцида армян" в МУС не получится, но можно сделать это на площадке ООН. Один раз не получилось получится во второй раз. Обосновать свою жалобу армянская сторона может показаниями "свидетелей". То есть собрать труппу из числа карабахских армян, распределить роли, раздать каждому слезливые реплики. И Совбез не устоит.

В связи с этим хотелось бы напомнить одну нашумевшую в свое время историю. Ныне покойный Том Лантас, чье имя носит комиссия по правам человека Конгресса, был решительным сторонником войны в Персидском заливе и очень старался приблизить ее начало. Накануне войны его комиссия по правам человека приняла и выслушала молодую жительницу Кувейна, которая была представлена только как "медсестра Найира". Девушка рассказала о кошмарных зверствах иракских солдат, разукрасив истории вынутыми из инкубаторов и замерзшими младенцами. Эти "показания" быстро разошли по всем инстанциям и СМИ, транслировались по главным телеканалам. Найиру цитировали в своих выступлениях сенаторы, а также сам президент Буш. Лантос не отрицал, что рассказ Найры о зверствах помог склонить американское общественное мнение в пользу участия в войне в Персидском заливе. Все закончилось, когда выяснилось, что "медсестра Найира" была дочерью посла Кувейта и всего лишь рассказывала сказки. Критик Лантоса утверждали, что он получил за искажение правды материальное вознаграждение.

Об умерших надо говорить хорошо или никак, и мы в данном случае говорим не о Лантосе, а о тех "показаниях беженцев", которые на слушаниях в Комиссии имени Тома Лантоса Окампо предложил предоставить Совету безопасности ООН, если там снова назначат обсуждения проармянской резолюции. Эти "показания" будут весьма цветистыми, и мы даже не беремся представить, какие жуткие и невероятные подробности в них прозвучат. Чтобы представить подобное, нужно обладать армянским опытом человеконенавистничества, армянской фантазией и армянскими познаниями в тонкостях унижения человеческого достоинства. Тут мы не сильны - признаемся.

Одним словом, слушания в Конгрессе прошли скромно и безрезультатно. Потому что, если каждый раз тупо делать одно и то же, одно и то же, одно и то же, рассчитывать на оригинальный результат не стоит.