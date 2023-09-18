Радиоэлектронные помехи, создаваемые Арменией, представляют серьезную угрозу безопасности

Особую обеспокоенность вызывает использование незаконно размещенных на суверенных территориях Азербайджана систем радиоэлектронной борьбы.

Об этом было сказано на брифинге в министерстве иностранных дел для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджанской Республике, сообщает Day.Az.

"В течение последних нескольких месяцев, включая 13 июля, 24 июля, 27 июля, 21 августа, 1 сентября, гражданские самолеты "Азербайджанских авиалиний", а также авиалиний иностранных государств подвергались воздействию радиоэлектронных помех. Эти вмешательства представляют серьезную угрозу безопасности людей и воздушного движения. Международная организация гражданской авиации, а также миротворческий контингент Российской Федерации были проинформированы о подобных действиях угрожающего характера", - было отмечено на брифинге.