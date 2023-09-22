Армянские жители Карабаха уже просят у Азербайджана помощи, в которой они нуждаются, и даже составляют списки.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в пятницу ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник в отставке Азер Гараев.

Он отметил, что глава азербайджанского государства в очередной раз показал, что знает что и когда нужно делать. Азербайджанская армия с высоким профессионализмом и высокой точностью осуществила антитеррористические мероприятия в Карабахе, боевые позиции, военные объекты сепаратистов были уничтожены в течение одного дня, они сдались, подняв белый флаг, и согласились на все условия, продиктованные Азербайджаном.

"К сожалению, есть и те, кто не извлекает результатов из этого урока. Минувшим днем в Совете Безопасности ООН прошли обсуждения по Карабаху. Те, кто в этих дискуссиях выступал с различными обвинениями в адрес Азербайджана, заинтересованы в том, чтобы игнорировать происходящее. Тех, кто за 30 лет армянской оккупации азербайджанских земель ни разу не обвинил политическое руководство Армении, ни разу не заикнулся о санкциях, не сделал заявлений против этой страны, почему-то серьезно обеспокоило проведение Азербайджаном антитеррористических мероприятий на своей территории. Никто не спрашивает Армению, что делают вооруженные формирования ее армии на территории Азербайджана? Почему эти формирования не были выведены с территории Азербайджана в соответствии с заявлением от 10 ноября 2020 года? Конечно, таких вопросов много, но Азербайджан эти вопросы уже не интересуют, потому что еще во Второй Карабахской войне он доказал, что способен решать вопросы за счет своей политической и военной силы. Это уже известно всему миру, и этот факт серьезно беспокоит некоторых, их беспокоит то, что Азербайджан укрепился, стал проводить независимую политику", - сказал Гараев.

Говоря о помощи, направленной армянским жителям Карабаха, он отметил, что Азербайджан в состоянии обеспечить все потребности своих граждан.

"Мы предлагали это и раньше, но поскольку сепаратистский режим в Карабахе практически поработил армянских жителей, направить эту помощь было невозможно. А сегодня мы видим, что армянские жители Карабаха просят у Азербайджана помощи, в которой они нуждаются, и даже составляют списки. Этот факт так же показывает, что они находились под пятой сепаратистов и других сил. Уже закладывается фундамент новой эры и для мирных армянских жителей Карабаха, и лица, принявшие азербайджанское гражданство, будут жить в безопасности, под азербайджанским флагом. А если кто-то не хочет принимать азербайджанское гражданство, то может покинуть наши территории. Официальный Баку даже заявил, что Азербайджан рассматривает возможность амнистии для разоружившихся армянских сепаратистов. И это тоже гуманистический подход нашего государства. Азербайджан верен своей позиции, хочет жить в мире со своими соседями. Политическая власть Армении, так же заняв конструктивную позицию, должна поддержать мирные инициативы Азербайджана и не затягивать процесс", - сказал Гараев.

Он добавил, что завершается первый этап процесса, дорога Агдам-Ханкенди функционирует.

"Всему миру известно, что не было ни "гуманитарного кризиса", ни "блокады". Помощь армянским жителям Карабаха направляет не Франция, Армения или другое иностранное государство, а именно Азербайджан", - сказал Гараев.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.

Достигнута договоренность о проведении в скором времени очередной встречи.