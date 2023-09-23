Джейхун Байрамов председательствовал на 15-м совместном заседании глав МИД ОЭС и ASEAN

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября председательствовал на 15-м совместном заседании министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Выступая со вступительной речью, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность продолжения начатого несколько лет назад процесса реформ в ОЭС в отвечающей потребностям и современным требованиям стран-членов форме, а также укрепления партнерства с соответствующими региональными организациями.

Министр также довел до сведения участников встречи, что Азербайджан, будучи заинтересованной стороной в расширении сотрудничества с АСЕАН и государствами-членами, выступила соавтором резолюции "Сотрудничество между ООН и АСЕАН", принятой в 2008 и 2020 годах во время 63-й и 75-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

Было отмечено, что в этой связи проведение заседания министров иностранных дел ОЭС-АСЕАН именно в период председательства Азербайджана в ОЭС является проявлением важности, которую Азербайджан придает упомянутым организациям.