Последние данные о конфискованном в Карабахе оружии - ПОДРОБНОСТИ
Министерство обороны Азербайджанской Республики обнародовало список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 29 сентября, сообщает в пятницу Day.Az.
Представляем читателям данный список:
ОРУЖИЕ:
1. Cтрелковое оружие - 1151
2. Гранатометы - 84
3. Пушки и гаубицы - 16
4. Минометы - 39
5. Противотанковое вооружение - 22
6. Вооружение ПВО - 133
TEХНИКА:
1. Бронетехника - 18
2. Автомобильная техника - 136
3. Прицепы - 21
4. Вспомогательная техника - 5
БОЕПРИПАСЫ:
1. Ракеты - 984
2. Пушечные и гаубичные снаряды - 2722
3. Зенитно-артиллерийские снаряды - 2627
4. Минометные снаряды - 6653
5. Гранаты - 2266
6. Ручные гранаты - 1368
7. Патроны - 652842
8. Другие боеприпасы - 2132
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре