https://news.day.az/politics/1618468.html Пришло время воспользоваться возможностью для установления мира между Азербайджаном и Арменией - Джейхун Байрамов
Пришло время воспользоваться возможностью для установления мира между Азербайджаном и Арменией - Джейхун Байрамов
Пришло время воспользоваться возможностью для установления мира между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 30-м СМИД ОБСЕ.
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