Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарём Европейского Совета

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 8-го декабря встретилась с делегацией во главе с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем сотрудничестве между Азербайджаном и Советом Европы (СЕ). Спикер Милли Меджлиса упомянула проделанную в рамках сотрудничества Азербайджана с Советом Европы работу и реализованные совместные программы, и охарактеризовала новый План действий на 2022-2025-й годы как важный инструмент в углублении связей. Сахиба Гафарова также отметила активное участие азербайджанской парламентской делегации в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Мария Пейчинович-Бурич подчеркнула, что Азербайджан является ценным членом Совета Европы. Она упомянула, что наша страна присоединилась к ряду важных конвенций, и что важную роль в этом деле играет парламент.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подробно проинформировала собеседницу о происходящих в регионе процессах. Она рассказала о проделанной работе по восстановлению и возрождению освобождённых территорий, а также об инициативах Азербайджана по нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного договора. Она также рассказала о причинах, характере и последствиях локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре текущего года в Карабахском регионе. Было отмечено, что эти меры были осуществлены в соответствии с международным правом, что не было зафиксировано фактов насилия в отношении гражданского населения, и что Азербайджан восстановил свой суверенитет.

Как заметила председатель Милли Меджлиса, сегодня уже нет препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В этом смысле совместное заявление, принятое администрацией президента Азербайджанской Республики и аппаратом премьер-министра Республики Армения, является важным шагом по продвижению взаимной мирной повестки дня. Существенным аспектом заявления стало то, что обе страны выразили согласие на продолжение переговоров для реализации дополнительных мер доверия в ближайшем будущем, и призвали международное сообщество поддержать эти усилия.

В этом контексте была затронута возможность Совета Европы выступить в роли платформы, которая могла бы способствовать процессам построения доверия между Азербайджаном и Арменией. Спикер Милли Меджлиса заявила, что необходимо не допускать действий, искажающих существующие реалии, подрывающих процесс нормализации между двумя странами, и вредящих перспективам скорого подписания мирного соглашения.

Во встрече, в ходе которой обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, приняли участие председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель нашей делегации в ПАСЕ Самед Сеидов, постоянный представитель Азербайджана при ПАСЕ посол Фахраддин Исмаилов, руководитель бакинского офиса СЕ Петр Зих и другие официальные лица.