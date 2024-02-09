Ильхам Алиев стал триумфатором внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в статье, размещенной в издании "Беларусь Сегодня".

"Досрочные выборы президента Азербайджана состоялись в среду. На 6537 избирательных участках проголосовало более шести миллионов человек. На высший государственный пост претендовали семь кандидатов. На утро 8 февраля после обработки 93,35 процента бюллетеней Центральной избирательной комиссией Азербайджана действующий глава государства Ильхам Алиев лидирует с 92,05 процента голосов",- говорится в материале.

Автор статьи напоминает, что в интервью местным телеканалам в январе Президент Ильхам Алиев подробно рассказал о причинах переноса выборов, которые изначально должны были пройти в следующем году.

"Первая причина - это, конечно же, начало новой эры, которую и благословят президентские выборы", - сказал он.

Президент Ильхам Алиев заявил, что поскольку президентские выборы являются наиболее важными выборами по сравнению со всеми другими выборами, он посчитал, что первые выборы, которые пройдут на всей территории республики, должны быть президентскими выборами.

"Кроме того, в октябре минувшего года исполнилось 20 лет с того момента, как азербайджанский народ впервые доверил свою судьбу Президенту Ильхаму Алиеву. Так что прошедшие выборы стали своеобразным плебисцитом доверия, на которых право действующего лидера и далее управлять страной было успешно подтверждено.

Наблюдатели из разных стран отметили, что выборы на всей территории Азербайджана были организованы безукоризненно, а избиратели проявили высокую гражданскую сознательность. Генеральный директор российского Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко заявил, что на выборах в странах ЕС такой явки никогда не наблюдалось:

- Ни одна из так называемых демократических стран в Евросоюзе, включая Францию, не может похвастаться такой явкой избирателей, как в Азербайджане. Это показатель зрелости азербайджанского гражданского общества и высокой ответственности избирателей за то, чтобы их голос, их вклад, реально определял будущее страны", - отмечается в статье.

В материале говорится, что по-настоящему демократический характер выборов подчеркнул международный наблюдатель заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Валерий Бельский:

- В качестве международных наблюдателей мы посетили два избирательных участка, которые находятся в Карабахе, где также наблюдалось активное голосование. Отмечаем высокую активность избирателей, прозрачность процесса голосования, доброжелательность и торжественность на всех проводимых процедурах. Азербайджан является одним из лидеров демократических процессов.

"Триумф Президента Ильхама Алиева - событие ожидаемое. Уровень доверия действующему ­президенту в Азербайджане весьма высок. Причин тому несколько", - говорится в статье.

Автор подчеркивает, что во-первых, нынешний глава государства за минувшие 20 лет сделал Азербайджан одним из региональных лидеров.

"Налажены тесные отношения с Турцией, обусловленные во многом дружбой с турецким Президентом, выстроена линия поведения в ближнем и дальнем зарубежье. Азербай­джанская армия стала мощным военным организмом, который может выполнять широкий спектр задач.

Во-вторых, улучшилась экономическая ситуация, причем рост экономики идет не только за счет продажи газа, нефти и нефтепродуктов, но и создания собственных производств. Благодаря стабильности внутриполитической обстановки и рациональности подхода властей страны к ее экономическому развитию Азербайджан стал желаемой площадкой для инвесторов", - говорится в материале.

В статье отмечается, что говоря о причинах победы Ильхама Алиева на ­президентских выборах, нельзя обойти вниманием еще один крайне важный для азербай­джанцев факт - воссоединение с Карабахом. "Три десятилетия карабахская проблема была больным вопросом. В итоге восстановить справедливость удалось именно Президенту Ильхаму Алиеву, что подняло его и так высокий рейтинг до небес. Символично, что свой голос на выборах Президент Ильхам Алиев отдал в Ханкенди, на одном из участков, открытых на возвращенных землях. Впереди у азербайджанского лидера много работы. В новой каденции ему предстоит окончательно решить вопрос отношений с Ереваном, заключив мирный договор, который поставит точку в долгом противостоянии.

Кроме того, на Южный Кавказ все больше обращает внимание Запад, которому невыгодны стабилизация обстановки и мирное развитие всех стран региона. Наибольшую активность проявляет Франция, которая уже начала отправлять Армении оружие. Париж, очевидно, преследует сразу две цели: нарушить связи между Ереваном и Москвой и одновременно создать для Баку новую точку напряжения, вынуждая тратить силы для контроля обстановки. Впрочем, учитывая международную поддержку Азербайджана, которая выразилась в потоке поздравлений с победой на выборах от мировых лидеров, военно-техническую мощь страны, а также то, что азербайджанцы после решения карабахского вопроса еще больше сплотились, можно сказать, что попытки западных провокаций вряд ли будут иметь хоть какой-то успех", - говорится в статье.

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