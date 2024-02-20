Переосмысление «Камасутры»: для армянской оппозиции и Кортни Кардашьян

Автор: Акпер Гасанов

На площади Свободы в Ереване сегодня прошел ранее широко и громко анонсированный митинг движения "Вместе". Перед тем, как рассказать о его деталях этого мероприятия расскажу новость, которую активно разгоняют армянские СМИ. Оказывается, Кортни Кардашьян переосмыслила, мол, она создала "The Calma Sutra" - руководство по позам для здорового и крепкого сна. В принципе, ничего удивительного- в семействе Кардашьян знают толк в позах.

Это я все к тому, что армянской оппозиции тоже неплохо было бы переосмыслить. Нет, не "Камасутру", а свои подходы к методам ведения политической борьбы с действующей властью. Потому, что то, что они сейчас демонстрируют граду и миру- похлеще поз из "Камасутры" будет. Это, я бы даже сказал, близкий, но иной жанр. Близкий к тому, что сделал известным Рокко Сиффреди.

Правда, в фильмах с его участием порой участников, пассивных и активных, порой было едва ли не больше, чем на сегодняшнем сходняке движения "Вместе". И тут с иронией вспоминаешь, что на прошлой неделе член этого движения Эдгар Казарян утверждал, что сила митинга 20 февраля должна стать основой для будущих политических действий, которые должны привести к отставке Никола Пашиняна.

Что-то мне подсказывает, что единственное, к чему может привести сегодняшний митинг армянских оппозиционеров, так это к долгому и громкому смеху премьер-министра РА и его окружения. В очередной раз оказалось, что те, кто позиционирует в качестве оппонентов Пашиняна в реальности являются кружком самовлюбленных лузеров. Их "потолок"- самоудовлетворяться посредством громких заявлений, обещаний и призывов.

Собственно, такого рода процесс был начат еще на прошлой неделе, на этапе анонса сегодняшнего жалкого зрелища. Ну а сегодня , со сцены, которая видала не меньше выступавших, чем есть поз в Камасутре", доносились громкие стоны , которые вроде как должны были демонстрировать решимость стонущих в деле достижения поставленной цели по свержению Пашиняна.

К примеру, ранее уже упоминавшийся Казарян надрывно стонал о том, что после состоявшейся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности трехсторонней встречи руководителей Азербайджана и Армении при посредничестве канцлера ФРГ Олафа Шольца, Пашинян "сразу же дал поручение, и со вчерашнего дня Министерство юстиции начало обсуждение вопроса принятия новой Конституции". Странно, что Казарян не добавил: "Клянусь Ким или Кортни Кардашьян!".

В любом случае, перед нами признание армянским членом, пусть и оппозиционного движения, политического фиаскко Никола Воваевича в Мюнхене. Тут, как говорится, отсутствует сам предмет дискуссии. Ровно тоже самое признают и многие иные армянские эксперты, не выходя из дома, офиса. Они свою горечь, большей частью, в соцсетях выплескивают. Впрочем, есть и иные способы констатации ими очевидного.

"Мюнхенскую встречу можно считать поражением армянской стороны, поскольку изначально позиция армянской стороны заключалась в том, что если какая-либо страна и должны быть представлена на переговорах на западной платформе, то это должна быть Франция. Фактически и здесь Пашинян пошел на уступки, и Макрона заменил Шольцем", - заявил политолог Бениамин Матевосян. На сегодняшнем митинге в центре Еревана его не было, но грусть-печаль свою, как видим, он обнажил и продемонстрировал.

Теперь осталось подождать немного, чтобы увидеть, что в итоге продемонстрирует Никол Пашинян. Нет, не участникам сегодняшней акции. Им армянский премьер может вволю демонстрировать то, что прославило уже упоминавшегося Рокко Сиффреди. Я сейчас про актерскую игру пишу. Никол Воваевич тут мастак. Мы не раз видели, как он с чувством, тактом расстановкой опровергает свои же прежние утверждения, не моргнув при этом глазом и пребывая в роли того, кто изначально именно того, о чем в данный момент говорит, и хотел!

Так что, полны надежд на то, что свой талант определенного свойства он проявит и сейчас, когда внесет изменения в Конституцию Армении. Хочет же он выбраться из того болота, в котором пребывает Армения? Хочет, наверное. Понятное дело, что побаивался он массовых акций протеста. Но мы же видим, что они из себя в реальности представляют.Их участникам еще очень много и нужно нужно трудиться, чтобы из нулей стать единицей на политической арене. И тут, скорее всего, даже переосмысление "Камасутры" им не поможет.