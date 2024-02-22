Сахиба Гафарова провела обсуждения с председателем ВНСТ

22 февраля председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с прибывшим в страну для участия в 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи председателем Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем, сообщили Day.Az в парламенте.

Поприветствовав главу ВНСТ, председатель Милли Меджлиса особо отметила первый после выборов зарубежный официальный визит Президента Ильхама Алиева, совершенный в Турцию. Сахиба Гафарова также подчеркнула на встрече необходимость усиления деятельности парламентов стран как на двусторонней основе, так и в рамках ТЮРКПА. Она отметила наиболее представительную делегацию наблюдателей от ВНСТ из всех остальных мониторинговых миссий на президентских выборах, а также вновь поблагодарила турецкого коллегу за письмо протеста, адресованное председателю ПАСЕ касательно отказа от ратификации полномочий делегации Азербайджана в этой структуре.

На встрече выражалось удовлетворение учреждением Турецко-Азербайджанского университета как очередного примера братства наших стран. Было подчёркнуто, что этот университет внесёт свой вклад в будущее развитие молодёжи двух стран.

Председатель ВНСТ Нуман Куртулмуш озвучил поздравления в связи с переходом председательства в Азиатской парламентской ассамблее к Азербайджану и проведением на высоком уровне сессии этой организации в Азербайджане. Он заявил о всемерной поддержке со стороны ВНСТ азербайджанскому председательству в Ассамблее. Глава ВНСТ также передал поздравления по случаю победы Президента Ильхама Алиева на проведённых в Азербайджане 7-го февраля прозрачных и демократических президентских выборах. Депутаты ВНСТ были среди наблюдателей за выборами, особо указав на высокую активность избирателей, сказал он.

В ходе беседы председатель ВНСТ выразил сожаление по поводу отказа ПАСЕ от подтверждения полномочий делегации Азербайджана, назвав соответствующую резолюцию неприемлемой. По его словам, данное решение противоречит самой сути ПАСЕ. Нуман Куртулмуш отозвался об этом решении как итоге усилий определённых лоббистских групп.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова коснулась активизации в последнее время исламофобских, туркофобских и азербайджанофобских сил, что, как она отметила, проистекает из их обеспокоенности тем, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Как сказала спикер, некоторые государства во главе с Францией действуют против Азербайджана и, таким образом, служат интересам армянского лобби.

Стороны также обменялись мнениями о сегодняшнем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.