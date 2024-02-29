Беспилотники «Акынджы» ВВС Азербайджана провели воздушную разведку - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на текущий год, подразделения БПЛА ВВС Азербайджана продолжают выполнять учебно-тренировочные полеты.
Как сообщили в четверг Day.Az в минобороны Азербайджана, до начала учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили действия по приведению БПЛА в состояние боеготовности.
Принятые на вооружение ударные БПЛА "Акынджы" провели воздушную разведку по установленным маршрутам, определили координаты наземных целей условного противника и выполнили другие задачи.
На учениях, проводимых в целях поддержания высокого уровня боевой подготовки и совершенствования индивидуальных способностей членов экипажа, экипажи БПЛА высокопрофессионально выполнили все поставленные задачи.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре