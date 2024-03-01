О цене слова Президента Ильхама Алиева и о стратегической ошибке Франции

Автор: Акпер Гасанов

"Они не хотели, чтобы мы освободили свои земли. Когда мы положили конец сепаратизму в сентябре прошлого года, они вновь совершили ошибку. Некоторые из них и сейчас совершают ошибку. Я имею в виду США и Францию. Думаю, что Россия сейчас хорошо понимает, что происходит, и принимает новые реалии. США и Франция должны действовать аналогично. В противном случае ситуация будет не такой, какой они ее планировали. Этим странам следует работать с Азербайджаном, который является ведущей страной Южного Кавказа со своей экономикой, армией, широкими международными связями", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

Это были слова политического деятеля мирового масштаба, получившего признание своими конкретными шагами во благо не только Южного Кавказа, но и Европы. Вот и сегодня, выступая на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, глава нашего государства сделал ряд очень важных заявлений, доказывающих правоту его предложения, обращенного к США и Франции.

По словам главы нашего государства, Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера. "Наше слово так же значимо, как и наша подпись", подчеркнул Президент Азербайджана. И тут впору задать простой вопрос- кто из действующих президентов или премьер-министров разных, в том числе и среди ведущих стран мира, может заявить о себе подобное? Ответ очевиден- практически никто.

К примеру, президент США Джо Байден пообещал помогать Украине "столько, сколько это будет нужно". Но в итоге, весь мир видит, что Соединенные Штаты давно уже заморозили выделение финансовой и военной помощи Украине, что привело к потере ею очередной части своих территорий, гибели большого числа военнослужащих и мирного населения. Совершенно очевидно, что именно отсутствие политической воли у Байдена мешает завершить российско-украинскую войну быстро и справедливо.

Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе оказался в жалком положении. Выступая 26 февраля в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, он заявил о возможной отправке французских войск в Украину. Позже, Макрон повторил свою мысль и даже подчеркнул, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных в Украину, заявив, что взвесил и обдумал свои слова.

"Каждое мое слово на эту тему взвешено, продумано и выверено", - заметил Макрон, попытавшись добавить стали своему голосу. И что в итоге? "Франция не намерена отправлять свои войска в Украину", об этом заявил глава МИД республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter. Таким образом, он дезавуировал заявление президента своей страны.

Вот так весь мир увидел, какова в реальности цена "взвешенного", "продуманного", "выверенного" слова Эммануэля Макрона. Того, который пытается разжечь костер новой армяно-азербайджанской войны, дабы реализовать свои политические амбиции, тысячекратно превышающие его политические таланты. Не обладающий даже мизерной способностью мыслить стратегически, он не понимает, что Франции следует работать с Азербайджаном, который действительно является ведущей страной Южного Кавказа.

Более того, Азербайджан играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. И об этом громогласно и часто заявляют различные зарубежные политики и чиновники. "Азербайджан является проверенным партнером Европейского Союза в энергетической сфере, кроме того имеется большой потенциал для расширения сотрудничества в этой области", об этом сегодня заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Кроме того, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ветроэнергетики будет подписан между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии Азербайджана и Европейской Ассоциацией ветровой энергетики Wind Europe. Как видим, взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Европой продолжается. И это - достижение Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Глава нашего государства не раз доказывал свою способность достигать любых поставленных целей, какие бы препоны на этом пути не пытались выстроить ведущие государства мира. Тут речь идет и о реализации грандиозных нефтегазовых и транспортных проектов, и об исторической победе Азербайджана в 44-дневной войне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев доказал, что его слово действительно имеет такую же ценность, как его официальная подпись. И это то, что должны понять и в Вашингтоне, и Париже, и в Ереване.