Армения не признает никакое "правительство Карабаха в изгнании".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что такие заявления являются угрозой для нацбезопасности.

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