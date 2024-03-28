https://news.day.az/politics/1647757.html Армения не признает никакое «правительство Карабаха в изгнании» - Пашинян
Армения не признает никакое «правительство Карабаха в изгнании» - Пашинян
Армения не признает никакое "правительство Карабаха в изгнании".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он отметил, что такие заявления являются угрозой для нацбезопасности.
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