Обнаруживаются многочисленные доказательства геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев

Массовые убийства азербайджанцев, совершенные армянами в марте 1918 года, не ограничились только Баку, были сожжены тысячи сел Шамахы, Губы, Лянкярана, Мугана и Карабаха, зверски убиты десятки тысяч людей. В последнее время обнаруживаются новые архивные документы, многочисленные доказательства геноцида, совершенного армянами.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что геноцид, совершенный армянами 31 марта 1918 года против азербайджанцев, является одним из преступлений против человечества. Это одна из самых трагических страниц истории. Дашнакско-большевистские силы уничтожали азербайджанские населенные пункты, памятники культуры, мечети и кладбища.

"Согласно указу, подписанному 26 марта 1998 года великим лидером Гейдаром Алиевым, 31 марта было объявлено "Днем геноцида азербайджанцев". Подписание этого документа дало толчок исследованиям, проводимым по этому вопросу, а также увеличению усилий в этом направлении", - сказал Гараев.

Он подчеркнул, что азербайджанский народ постоянно подвергался геноциду со стороны армян. С "благословения" армянской церкви, при участии армянских террористических организаций "Дашнакцутюн", АСАЛА и других группировок были проведены этнические чистки, депортации и геноцид азербайджанцев. Все это подтверждается архивными документами.

Политолог добавил, что обнаруживаются все новые и новые факты преступлений армян против азербайджанцев.

"Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, мы никогда не должны забывать оккупацию, зверства армян. Азербайджан отомстил за своих шехидов победой на поле боя. Но наша историческая победа, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета не говорят о том, что нужно забывать о наших трагедиях, геноциде, совершенных армянами", - сказал А.Гараев.

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