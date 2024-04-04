Ложь и манипуляции посла Франции о целях встречи в Ереване

Автор: Байрам Эльшадов

Ожидающаяся пятого апреля встреча между госсекретарем США Энтони Блинкен, армянским премьером Николом Пашиняном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен продолжает оставаться одной из ключевых тем региональной повестки. В последние дни представители западных стран пытаются заверить все заинтересованные стороны в том, что основными темами встречи станут экономическая поддержка Еревана и вопросы невоенного сотрудничества между ЕС и США, с одной стороны, и Армении, с другой. В частности, об этом говорил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в своем интервью армянским СМИ. Однако, несмотря на заверения французского посла, сложно поверить в то, что стороны обойдут вниманием вопрос безопасности.

Есть серьезные причины для опасений о вероятном деструктивном эффекте встречи на динамику на Южном Кавказе. Несмотря на заявления французского посла о том, что он сомневается в проведении дискуссий о вопросах безопасности, честность его заявлений вызывает вопросы. Во-первых, если не будет идти дискуссия о вопросах безопасности, то почему Вашингтон и Брюссель ведут переговоры именно с Ереваном? Если сравнить Армению и другие страны постсоветского пространства, можно заметить, что Ереван отличает весьма антироссийская позиция, чего не наблюдается во многих других странах.

И именно этот фактор позволяет говорить о том, что Армения является удобной целью, которую можно переманить и использовать в качестве передовой базы против России, которая является стратегическим оппонентом США и ЕС. Для западных стран Ереван видится еще одним фронтом, с помощью которого можно создать геополитические сложности для Москвы.

Второй причиной, которая дает основания сомневаться в искренности слов французского посла, является заявленная экономическая направленность ожидаемой встречи. Попробуем подойти к вопросу логически. Как можно выделять какой-либо стране средства для экономического развития, если ее безопасность вызывает вопросы? И если бы в западных странах не было желания укрепить военный потенциал Армении, то почему Ереван получал вооружения из Франции и ожидает поставки по линии Европейского фонда мира Европейского Союза?

Последней причиной, которая заставляет усомниться в том, что безопасность не будет одной из тем встречи, является то, что именно вопросом безопасности Армения озабочена больше всего. Сегодняшняя Армения имеет сомнительные отношения со всеми своими соседями, за очень маленьким исключением. Конечно, причиной сложностей в отношениях с Азербайджаном, Турцией и Россией является именно поведение Армении. Не за горами и кризис двусторонних отношений с Ираном, который будет очень недоволен тем, что западные страны получили форпост, который может быть использован против Тегерана. В такой ситуации является абсолютно понятным, почему Армения так переживает о своей безопасности. Таким образом, для Армении проблема безопасности является ключевым вопросом. Но как и было сказано ранее, именно Ереван виновен в сложившейся ситуации.

В своем интервью посол Франции говорил о том, что он не понимает, как помощь Армении может нанести вред безопасности региона. Конечно, это откровенная манипуляция.

Проблема этого подхода заключается в том, что Ереван, поверив в свою укрепляющуюся мощь, может воспользоваться новыми покровителями в попытке изменить баланс сил в регионе, что создаст серьезные вызовы для региональной безопасности. Если говорить о вышеуказанных вызовах более конкретно, то такое поведение Запада с высокой вероятностью может привести к дилемме безопасности. Накачивание Армении оружием и финансами, в силу опасений последней, приведет к тому, что Азербайджан будет вынужден еще больше укрепить свою безопасность. Причиной для этого является недоверие к Еревану и история взаимоотношений. Ведь именно Армения угрожала "новой войной за новые территории". После того, как Баку укрепит свою безопасность, Ереван вновь озаботится этим вопросом и потребует у западных партнеров больше денег и оружия. Таким образом, поддержка Армении приведет к гонке вооружений и укреплению соперничества между Баку и Ереваном.

Учитывая все вышеуказанное, сложно поверить в честность слов посла Франции в Армении. Несмотря на заявления Оливье Декотиньи, вопросы безопаности в той или иной форме будут рассмотрены на встрече, которая пройдет пятого апреля, так как Армения загнала себя в очень сложную геополитическую ситуацию. В любом случае, попытка оказать поддержку безопасности Армении является попыткой изменить баланс сил в регионе. И это вызывает очень серьезные опасения.