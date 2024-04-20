Миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО

Если глава МИД России упоминает о том, что к миссии присоединятся и другие страны-члены НАТО, значит, есть такие данные и есть примерное представление о том, каково видение Запада и какие задачи стоят перед этой миссией.

Как передает Day.Az, об этом российский политолог Федор Лукьянов заявил в беседе с армянскими СМИ, комментируя риски расширения миссии ЕС до миссии НАТО в Армении.

По его словам, гражданские наблюдатели ЕС - это, естественно, нечто другое, а расширение его состава, списка стран-участниц и тем более привлечение наблюдателей от стран-членов НАТО - это совсем другая ситуация, потому что Россия и Иран имеют враждебные отношения с НАТО.

"Это, конечно, более проблематичный статус, чем присутствие одних только европейских наблюдателей. Как мы видим, ни Иран, ни Россия не пытаются превратить это в серьезную проблему в отношениях, но Россия уже поднимает этот вопрос, привлекает к нему внимание.

В данном случае упаковка важна, тем не менее это гражданские наблюдатели ЕС, возможно, они просто хотят обеспечить присутствие каких-то стран НАТО в форме участия различных стран. Однако традиции иранской дипломатии другие, публичная часть дипломатии слишком мала, поэтому сложно предугадать, как отреагирует Иран и какие вопросы он поднимет.

Уверен, что это затронет иранскую сторону, что этот вопрос будет поднят. К этому же относятся и комментарии Ирана о недопустимости изменений в геополитике региона", - отметил Федор Лукьянов.

Он также считает, что основной риск заключается в том, что конкуренция в регионе усиливается, поскольку в регионе увеличивается присутствие НАТО наряду со странами-противниками.

"Судя по комментариям МИД России и состоянию армяно-российских отношений, Армения не проводила никакой работы с российской стороной в этом плане, но не исключено, что они работали с Ираном, нейтрализовав тем самым некоторые резкие реакции. Это предположение. Но, естественно, в заключение, вовлечение стран-членов НАТО в миссию еще больше усиливает геополитическую конкуренцию в регионе, это самое мягкое описание к создавшейся ситуации", - заявил политолог.

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