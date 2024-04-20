МИД Турции о возвращении четырех сел Газахского района

Министерство иностранных дел Турции распространило заявление касательно возвращения Арменией четырех сел Газахского района, сообщает в субботу Day.Az.

"Мы приветствуем достигнутую 19 апреля 2024 года на встрече Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой договоренность о возвращении Азербайджану четырех сел, находившихся под оккупацией в течение 30 лет, и продолжении работы по делимитации. Это позитивное развитие, достигнутое посредством прямых переговоров, является важным шагом на пути к подписанию мирного соглашения", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!