https://news.day.az/politics/1660478.html Скончался военнослужащий армии Азербайджана
Скончался военнослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана Сянан Керем оглу Гусейнов скончался от острой сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда.
Как сообщает в четверг Day.Az, данную информацию подтвердили в минобороны Азербайджана.
Было отмечено, что в связи с инцидентом, произошедшим вне службы, проводится расследование.
"Руководство министерства обороны Азербайджана выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего", - подчеркивается в сообщении ведомства.
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