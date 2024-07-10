Журналистам для наблюдения на парламентских выборах достаточно рабочих удостоверений.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в ЦИК.

"Азербайджан - единственная страна в мире, где СМИ нигде не регистрируются для наблюдения за выборами. Журналисты свободно освещают выборы, а для наблюдения за выборами им достаточно рабочих удостоверений. Одним из важных условий проведения справедливых, прозрачных выборов является социально-политическая стабильность в стране, и у нас она есть", - добавил М.Панахов.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно распоряжению, Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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