Для наблюдения за выборами в Азербайджан прибудут делегации со всех континентов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в ЦИК.

Председатель ЦИК сообщил, что приглашения для наблюдения за выборами в Азербайджане рассылают три структуры.

"Мы уже рассылаем приглашения организациям. По поручению главы государства в 1000 избирательных пунктах установлены веб-камеры. На сайте ЦИК из любой точки мира можно наблюдать за выборами через веб-камеры, и количество людей, которые наблюдают за выборами через веб-камеры, также увеличивается из года в год. В некоторых странах на наблюдение за выборами с помощью веб-камер требуется разрешение, но в Азербайджане это не так", - сказал он.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно распоряжению, Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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